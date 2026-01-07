Niğde Valisi kim oldu? Yeni Niğde Valisi Nedim Akmeşe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Niğde iline yeni vali atandı. Yeni Niğde Valisi Nedim Akmeşe ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Niğde Valisi Nedim Akmeşe nereli, kaç yaşında? Niğde Valisi kim oldu?

NİĞDE VALİ ATAMASI YAPILDI!

İŞTE KARARNAME:



NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE KİMDİR?

1980 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğan Nedim AKMEŞE; ilk öğrenimini Sinop/ Gerze'de, orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak, 2005 tarihli Bakan Onayı ile Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Akmeşe, Afyonkarahisar/Evciler Kaymakam Vekilliği görevinde bulunmuş olup, 2006-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimini tamamladı. 2008 yılında Rize/Kalkandere Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Van/Gevaş'ta kaymakam olarak görev yaptı.

2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Akmeşe, 2017 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2019-2023 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

17.10.2023 tarih ve 2023/465 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Akmeşe, iyi derecede İngilizce bilmektedir.