ABD'nin 3 Ocak Cumartesi gecesi Venezuela'ya yönelik düzenlediği askeri operasyon, yalnızca ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu değil, aynı zamanda uzun yıllardır Venezuela siyasetinin en etkili kadın figürlerinden biri olarak görülen eşi Cilia Flores'i de uluslararası gündemin merkezine taşıdı. Peki, Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores kimdir kaç yaşında, nereli? Cilia Flores neden yakalandı, neyle suçlanıyor? Detaylar...

NICOLAS MADURO'NUN EŞİ CILIA FLORES KİMDİR?

Cilia Flores, Venezuelalı bir avukat ve siyasetçidir. Hukuk kariyeri boyunca sert, tavizsiz ve disiplinli yapısıyla tanınan Flores, Venezuela siyasetinde yalnızca "Devlet Başkanı'nın eşi" kimliğiyle değil, doğrudan üstlendiği kritik görevlerle öne çıktı.

Kamuoyunda ilk kez geniş çapta tanınması, 1992 yılında başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan Hugo Chavez'in savunma ekibine liderlik etmesiyle oldu. Flores'in yürüttüğü hukuki süreç, Chavez'in 1994 yılında serbest bırakılmasıyla sonuçlandı. Bu gelişme, Venezuela'nın siyasi geleceğini şekillendiren dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Maduro'nun 2013 yılında Henrique Capriles'i mağlup ederek devlet başkanı seçilmesiyle Flores, Venezuela'nın First Lady'si konumuna geldi. Ancak Reuters'a göre Flores, bu unvanın çok ötesinde, devlet mekanizmasının merkezinde yer alan güçlü bir figür olarak değerlendirildi.

CILIA FLORES KAÇ YAŞINDA?

ABD makamları tarafından paylaşılan bilgilere göre Cilia Flores 69 yaşında.

CILIA FLORES NERELİ?

Cilia Flores, Venezuela doğumludur. Eğitim hayatını Caracas'ta sürdüren Flores, Santa Maria Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Başkent merkezli eğitim ve kariyer yolu, onun hem siyasi elitlerle hem de devlet kurumlarıyla erken dönemde güçlü bağlar kurmasına olanak sağladı. Reuters kaynaklarına göre Flores'in yükselişi, yalnızca evlilik bağlarıyla değil, doğrudan yürüttüğü hukuki ve siyasi faaliyetlerle şekillendi.

MADURO'NUN EŞİ NEDEN YAKALANDI?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin açıklamalarına göre, Cilia Flores ve Nicolas Maduro, ABD'nin yürüttüğü askeri operasyon kapsamında yakalanarak New York eyaletindeki Orange County'de bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne götürüldü.

Başlangıçta Flores'e yöneltilen suçlamalar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Bondi'nin X platformunda yaptığı açıklamalarda, Maduro ve eşinin "Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla" yargılanacağı ifade edildi.

Bondi, aynı açıklamada çifti "iki uluslararası narko-kaçakçı" olarak tanımladı. Bu tanımlama, Flores'in de doğrudan suç örgütü bağlantılı iddialarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

CILIA FLORES NELERLE SUÇLANIYOR?

Gizliliği kaldırılan iddianameye göre Cilia Flores, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma ve bu silahları ABD'ye karşı bulundurma suçlamalarıyla yargılanacak.

ABD hükümeti tarafından iddianamede yer verilen ifadede, büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığının yalnızca ekonomik bir suç olmadığı, aynı zamanda Maduro ailesi içinde güç ve servetin yoğunlaşmasına yol açtığı vurgulandı. Bu yapı içinde, "Venezuela'nın sözde First Lady'si" olarak Flores'in de yer aldığı iddia edildi.

İddianamede ayrıca Maduro'nun oğlu Nicolas Ernesto Maduro Guerra da sanıklar arasında bulunuyor. Flores'in, Maduro ile yaklaşık 2013 yılı civarında evlendiği ve bu dönemin iddia edilen suç faaliyetleriyle örtüştüğü kaydediliyor.

CILIA FLORES SİYASİ KARİYERİ VE DEVLETTEKİ KONUMU

Cilia Flores, 2006–2011 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. 2012–2013 döneminde ise Venezuela Başsavcısı olarak atandı.

2015'ten itibaren Cojedes eyaletini temsilen Ulusal Meclis'te milletvekili olarak görev yaptı. Reuters'a konuşan üst düzey bir Meclis yetkilisi, Flores'i "otoritesi yüksek, komuta edebilen ve sessizce hareket eden bir kadın" olarak tanımladı.

Hugo Chavez'in hastalığı ve ölüm sürecinde ise Flores, hükümeti savunan en kritik figürlerden biri oldu ve iktidar boşluğu iddialarına karşı sert bir duruş sergiledi.