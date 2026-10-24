"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden, Nev sahne adıyla bilinen Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Peki, Nev neden öldü? Şarkıcı Nev kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

NEV NEDEN ÖLDÜ?

Nev'in ölüm nedeni konusunda henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Sanatçı, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinde sağlık durumu ağırlaşan Nev'in geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.

Menajeri İlker Ercan da sanatçının durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti.

Nev'in hayatını kaybettiğini menajeri İlker Ercan duyurdu. Ercan, yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm kaybettik" ifadelerini kullandı.

İlker Ercan, yakın dostu Nev için yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."

ŞARKICI NEV KİMDİR?

Nev sahne adıyla tanınan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoy'dur. Türk müziğinde kendine özgü yorumuyla tanınan Nev, "Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

NEV'İN GERÇEK ADI NE?

Şarkıcı Nev'in gerçek adı Nevzat Doğansoy'dur. Sanatçı, müzik kariyerinde Nev sahne adını kullandı.

NEV KAÇ YAŞINDA?

Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 doğumludur. Sanatçı, hayatını kaybettiğinde 57 yaşındaydı.

NEV NERELİ?

Nevzat Doğansoy İstanbul doğumludur.

NEV EVLİ Mİ?

Nev'in özel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgiler nedeniyle sanatçının evlilik durumuna ilişkin doğrulanmış güncel bir bilgi bulunmamaktadır.

NEV'İN ŞARKILARI NELER?

Nev, kariyeri boyunca özellikle "Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanındı. Kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bırakan sanatçı, eserleriyle dinleyicilerinin hafızasında yer edindi.

Sanatçının cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.