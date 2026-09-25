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Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

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Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyetinin salonu terk etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Peki, Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Detaylar haberimizde.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu. Netanyahu'nun açıklamalarında özellikle Erdoğan ve Kudüs üzerinden yaptığı ifadeler öne çıktı. Peki, Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Detaylar...

NETANYAHU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef alan ifadeler kullandı. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürdü ve Kudüs üzerinden çeşitli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki eylemlerini sert biçimde eleştirmiş ve iki devletli çözümün korunması gerektiğini savunmuştu. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Erdoğan, 22 Eylül 2026'da Genel Kurul'un 81. oturumundaki genel görüşmeler kapsamında konuşma yaptı.

Netanyahu'nun Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik açıklamaları, 24 Eylül 2026'da gerçekleştirilen BM Genel Kurulu konuşmasında gündeme geldi.

"ERDOĞAN İSRAİL'İN YOK EDİLMESİNİ İSTİYOR"

Netanyahu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Netanyahu'nun konuşmasında Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerinin yanı sıra Kudüs'e ilişkin ifadeler de öne çıktı. İsrail Başbakanı, Kudüs'ün yönetimi konusunda Erdoğan'a yönelik doğrudan ifadeler kullandı.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salondan ayrıldığı da bildirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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