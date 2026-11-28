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Nelson Hysa kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı şöyle: Nelson Hysa, 6 Eylül 1984'te Arnavutluk'un İşkodra kentinde doğan Arnavut profesyonel boksördür. 42 yaşındaki Hysa, Arnavut Kartalı lakabıyla tanınıyor. Profesyonel kariyerine 2022 yılında 37 yaşında başlayan Hysa, Kabayel maçına 25 galibiyet ve 0 yenilgiyle çıkıyor. Galibiyetlerinin 23'ünü nakavtla alan boksör, ağır sıkletin en yüksek nakavt oranına sahip isimleri arasında yer alıyor.

NELSON HYSA KAÇ YAŞINDA?

Nelson Hysa, 6 Eylül 1984 doğumludur. Bu nedenle Kasım 2026 itibarıyla 42 yaşında bulunuyor. Hysa, ağır sıklet boksunda dünya şampiyonluğu için ringe çıkan en yaşlı boksörler arasında yer alıyor. Rakibi Agit Kabayel ise ondan yaklaşık sekiz yaş daha genç.

Ağır sıklette boksörlerin kariyerlerini diğer sıkletlere göre daha ileri yaşlara kadar sürdürebildiği biliniyor. Ancak profesyonel kariyerine 37 yaşında başlayıp kısa sürede dünya şampiyonluğu maçına ulaşmak, Hysa'nın hikâyesini boks dünyasında dikkat çekici kılıyor.

NELSON HYSA NERELİ?

Nelson Hysa, Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan İşkodra kentinde doğdu. Arnavutça adıyla Shkodër olarak bilinen İşkodra, Arnavutluk'un en eski ve en önemli şehirlerinden biri. Hysa, profesyonel kariyerine rağmen hâlâ memleketi İşkodra'da yaşıyor. Arnavut vatandaşı olan Hysa, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip ve Arnavut boksunun en tanınan ismi olarak görülüyor.

NELSON HYSA'NIN LAKABI NE?

Nelson Hysa, boks dünyasında Arnavut Kartalı anlamına gelen The Albanian Eagle lakabıyla tanınıyor. Kartal, Arnavutluk'un ulusal sembolü olarak bayrakta da yer alıyor. Hysa'nın bu lakabı, ülkesine olan bağlılığını ve ringdeki saldırgan tarzını yansıtıyor.

NELSON HYSA'NIN BOKS KARİYERİ

Nelson Hysa, profesyonel boksa geçmeden önce uzun bir amatör kariyer geçirdi. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 14 Mayıs 2022'de Tiran'da çıkan Hysa, Stefan Cajic'i yenerek profesyonel boksa galibiyetle başladı.

Hysa, profesyonel kariyerinin ilk yıllarında art arda nakavt galibiyetleri aldı. 2022 yılında deneyimli İngiliz boksör Danny Williams'ı oybirliğiyle aldığı kararla yenen Hysa, sonraki yıllarda Avrupa'nın farklı ringlerinde boy gösterdi. Londra'daki York Hall gibi boks tarihinin önemli salonlarında da ringe çıkan Hysa, giderek daha güçlü rakiplerle karşılaştı.

NELSON HYSA'NIN KAZANDIĞI KEMERLER

Nelson Hysa, kariyeri boyunca pek çok bölgesel kemer kazandı. 2024 yılında Alman boksör Thorsten Fuchs'u ilk raundda nakavt ederek WBO Avrupa Ağır Sıklet şampiyonu oldu. Aynı yıl Jeison Troncoso'yu yenerek IBO International unvanını da kazandı.

2025 yılında Patrick Korte ve Todorche Cvetkov karşısında WBO Avrupa kemerini korudu. Ardından WBO Global Ağır Sıklet unvanını kazanan Hysa, 2026 yılında son maçında Norveçli Thomas Narmo'yu ikinci raundda teknik nakavtla yenerek bu kemeri de korudu. Bu galibiyet, Hysa'nın Kabayel karşısında dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkı elde etmesinde önemli rol oynadı.

NELSON HYSA'NIN REKORU

Nelson Hysa, Agit Kabayel maçına 25 galibiyet, 0 yenilgi ve 0 beraberlikle çıkıyor. Galibiyetlerinin 23'ü nakavt ya da teknik nakavtla geldi. Bu, yüzde 90'ın üzerinde bir nakavt oranı anlamına geliyor. Hysa'nın pek çok maçı ilk ya da ikinci raundda sona erdi. Bu istatistikler, Hysa'nın vuruş gücünün Kabayel için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

NELSON HYSA'NIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Nelson Hysa, 1,96 metre boyunda ve yaklaşık 2 metrelik kol açıklığına sahip. Ortodoks duruşla, yani sol eli önde boks yapan Hysa, Kabayel maçı öncesindeki resmi tartıda 249,3 libre, yani yaklaşık 113,1 kilogram geldi. Hysa, rakibi Kabayel'den yaklaşık 6 kilogram daha ağır olarak ringe çıkacak.

NELSON HYSA'NIN ANTRENÖRÜ KİM?

Nelson Hysa'nın antrenörlüğünü Artur Koci üstleniyor. Hysa'nın menajerlik işlerini ise Warren Boxing Management yürütüyor. Disiplinli yaşam tarzıyla bilinen Hysa'nın, yıllardır düzenli olarak oruç tuttuğu ve bu alışkanlığını maç günlerinde bile sürdürdüğü belirtiliyor.

NELSON HYSA KABAYEL MAÇI NE ZAMAN?

Nelson Hysa, 28 Kasım 2026 Cumartesi gecesi Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Agit Kabayel ile karşılaşacak. 12 raund üzerinden yapılacak maçın, Türkiye saatiyle gece 00.30 ile 01.00 arasında başlaması bekleniyor. Maç, DAZN üzerinden yayınlanıyor. Hysa, bu maçla kariyerinde ilk kez bir dünya şampiyonluğu kemeri için ringe çıkacak.