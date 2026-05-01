Necmettin Nursaçan evlendi mi, Necmettin Nursaçan yeni eşi kim?

Kanal 7 ekranlarında yaptığı dini sohbetlerle milyonların gönlünde taht kuran Necmettin Nursaçan'ın aile hayatı, kendisini örnek alan takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle hocanın geçtiğimiz dönemde yaşadığı büyük ailevi kaybın ardından gündeme gelen "Necmettin Nursaçan kiminle evlendi, yeniden mi evlendi?" soruları, arama listelerinde üst sıralara yükseldi. Necmettin Nursaçan’ın 1958 yılından bu yana süregelen evliliği, çocukları ve eşine dair tüm gerçekleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

90 YAŞINDA YENİDEN HAYAT KURDU: NECMETTİN NURSAÇAN EVLENDİ

Uzun yıllar Necmettin Nursaçan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Kayseri İl Müftülüğü gibi önemli görevlerde bulunarak Türkiye’de dini hizmetlere katkı sağladı. 90 yaşındaki Nursaçan, özel hayatıyla da gündeme geldi.

68 YILLIK EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Nursaçan, 28 Aralık 2025 tarihinde 68 yıllık hayat arkadaşı Pakize Nursaçan’ı kaybetmişti. Uzun süren evliliğin ardından yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini de derinden etkilemişti.

İSTANBUL’DA SESSİZ SEDASIZ NİKÂH

Edinilen bilgilere göre Necmettin Nursaçan, yeniden evlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

90 yaşında yeniden evlenme kararı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapılırken, birçok kişi Nursaçan’ın yeni hayatına mutluluk dileklerini iletti.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan kamuoyu açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi, Bir Ömür İnsanlığa Hizmet. Necmettin Nursaçan, ömrünü İslam’a, ilme ve toplumsal irşada adamış, nezaket ve zarafetiyle tanınan mümtaz bir kanaat önderidir. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Kayseri İI Müftülüğü gibi makamlarda bulunduğu dönemlerde, sadece görevini yapmakla kalmamış; binlerce insanın gönlüne dokunmuş, kürsüleri ve camileri birer eğitim yuvası haline getirmiştir. O, sadece bir din görevlisi değil, yazdığı eserler ve yaptığı konuşmalarla toplumu aydınlatan, İslam’ın hoşgörü ve merhamet mesajını kuşaklara aktaran bir müderristir. 86 yıllık ömrünün her anını, Allah'ın rızasını ve millete hizmeti gaye edinerek geçirmiştir.

''Biz evlatlarının ortak iradesi ve kararıdır.''

Kıymetli Dostlar, Bugünlerde babamız hakkında sosyal medya mecralarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan yorumları derin bir teessürle takip ediyoruz. Özellikle ifade etmek isteriz ki; babamızın yeniden evlilik kararı, onun kendi şahsi tasarrufu değil, 86 yaşındaki bir çınarın, hayatının bu hassas dönemini çok daha huzurlu, sağlıklı ve bakımlı geçirebilmesi adına biz evlatlarının ortak iradesi ve kararıdır.

Bizler, evlatları olarak babamızın her türlü ihtiyacını karşılamayı bir vecibe biliyoruz; ancak onun günlük yaşamındaki bakımını, manevi huzurunu ve düzenini en sağlıklı şekilde sağlamak adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı uygun gördük.Bizim için babamızın yalnız kalmaması, en iyi şartlarda bakılması ve huzurlu olması bir 'evlatlık görevidir'. Bu karar, tamamen ailemizin bilgisi ve rızası dahilinde, babamızın refahını amaçlayan insani bir tasarruftur.

Dedikodu ve haksız ithamlar

Allah'ın emrine ve yürürlükteki kanunlara uygun olan bu meşru durum hakkında başkalarının söz söylemesi, ne ahlaki ne de vicdani bir zemine oturmaktadır. Bu döneminde muhterem babamızın huzuru için aldığımız bu kararı dedikoduya ve haksız ithamlara konu etmek; sadece bizleri değil, babamızın yıllarını vakfettiği hizmetleri de incitmektedir. Bir ömrü millete hizmetle geçmiş, saygın bir ilim insanının mahremiyetine ve biz evlatlarının almış olduğu karara gösterilecek saygı, aslında bu milletin değerlerine gösterilen bir hürmettir.’’