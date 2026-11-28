Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Blackstone, J.P. Morgan ve Apollo Sports Capital'ın da aralarında bulunduğu yatırımcı grubu, yeni salonların yanı sıra mevcut tesislerin yenilenmesini ve çevrelerinde ticari alanlar geliştirilmesini destekleyecek. İstanbul'un da aday şehirler arasında yer aldığı NBA Avrupa'nın başlangıç tarihi, formatı ve katılması beklenen takımlar haberimizde.

NBA AVRUPA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA ve FIBA, NBA Avrupa'yı Ekim 2027'de başlatmayı hedefliyor. NBA Başkanı Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, ligin ilk sezonunun Ekim 2027'de oynanmasının planlandığını açıklamıştı. NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou ise ilk sezonun tüm kontenjanların doldurulamayabileceği bir "yarı açılış" şeklinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.

NBA AVRUPA'YA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

NBA Avrupa'ya katılacak takımlar henüz resmi olarak açıklanmadı. NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'un kasım ayında yaptığı açıklamalara göre bu aşamada ligde yer alacak kalıcı takımlar belli değil.

Ligin kalıcı takımlarının, NBA'in belirlediği 12 aday şehirden çıkması bekleniyor. NBA Avrupa'da kalıcı takımlara ev sahipliği yapması planlanan şehirler şöyle:

Londra (İngiltere)

Manchester (İngiltere)

Paris (Fransa)

Lyon (Fransa)

Madrid (İspanya)

Barselona (İspanya)

Milano (İtalya)

Roma (İtalya)

Berlin (Almanya)

Münih (Almanya)

Atina (Yunanistan)

İstanbul (Türkiye)

Takımların mevcut basketbol ve futbol kulüplerinden gelmesi bekleniyor. Bazı şehirlerde ise tamamen yeni kulüpler kurulabilir.

NBA AVRUPA'DA KAÇ TAKIM OLACAK?

NBA Avrupa'da toplam 16 takımın mücadele etmesi planlanıyor. Bu takımların 12'si kalıcı üye olacak. Kalan 4 takım ise her yıl sportif başarıya göre belirlenecek. Bu kontenjanlardan birinin FIBA'nın düzenlediği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonuna verilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN HANGİ TAKIM KATILACAK?

İstanbul, NBA Avrupa'nın kalıcı takıma ev sahipliği yapması planlanan 12 şehir arasında bulunuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Türkiye'den Galatasaray'ın lige dahil edilmesi bekleniyor. Aynı haberlerde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in projede yer almayacağı iddia edildi. Ancak bu konuda NBA'den resmi bir açıklama yapılmadı.

NBA AVRUPA'DA TAKIM SAHİBİ OLMAK NE KADAR?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre NBA Avrupa'daki 12 kalıcı kontenjan için takım sahipliği bedellerinin 430 milyon ile 860 milyon euro arasında olması bekleniyor. NBA, salon finansmanının takım sahibi gruplarının seçim sürecinden bağımsız olarak yürütüleceğini açıkladı.

NBA'DEN 10 MİLYAR EUROLUK SALON YATIRIMI

NBA, Avrupa genelinde basketbol salonlarının ve bu salonların çevresinde konumlanan spor ve eğlence bölgelerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi için en az 10 milyar euroluk bir finansman hedefleyen girişim planını duyurdu.

NBA tarafından bir araya getirilen grupta Apollo Sports Capital, Ares Management, KKR bünyesindeki Arctos, Blackstone, BlackRock iştiraki HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street ve Stonepeak gibi, Avrupa'da ve altyapı alanında geniş yatırım deneyimine sahip önde gelen küresel firmalar yer alıyor.

Girişim, potansiyel kulüplere ve kulüp sahibi gruplara sürdürülebilir sermayeye erişim imkânının yanı sıra modern salonlar ve uygun durumlarda bu tesislerin çevresindeki bölgelerin geliştirilmesi konusunda NBA'in uzmanlığından yararlanma fırsatı sunacak.

ADAM SILVER: AVRUPA'DA BÜYÜK BİR FIRSAT GÖRÜYORUZ

NBA Başkanı Adam Silver konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son teknoloji ürünü salonların ve bunların çevresindeki yapıların, basketbol takımlarını ve bulundukları toplulukları nasıl dönüştürebildiğine bizzat tanıklık ettik. FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig başlatmaya hazırlanırken, yeni tesisler geliştirilmesi için kulüplere destek olma noktasında büyük bir fırsat görüyoruz. Avrupa basketbolunu tanımlayan özgün gelenekler üzerine inşa edilecek bu tesisler, taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşırken, çok daha fazla canlı etkinliğe de ev sahipliği yapacak."

SALONLARIN ÇEVRESİNE YAŞAM ALANLARI KURULACAK

Yatırımcılar, taraftar deneyimini iyileştiren dünya standartlarında salonlar ve gerektiğinde bu salonların çevresinde karma kullanımlı yaşam alanları geliştirmek için katılımcı kulüpler, yerel geliştiriciler ve diğer hizmet sağlayıcılarla iş birlikleri gerçekleştirecek. Yerel ihtiyaçlara bağlı olarak bu projeler konut, iş yeri, restoran, perakende satış alanları ve kamusal alanları içerebilecek.

NBA AVRUPA İSTANBUL'A NE KAZANDIRACAK?

The Sports Consultancy'nin projeksiyonuna göre NBA Avrupa, İstanbul'da 2027-2036 döneminde 2,2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik yaratabilir. Hesaplama, bilet, lisanslı ürün ve yayın hakları gibi doğrudan gelirlerin yanı sıra turizm, istihdam ve tedarik zinciri üzerindeki etkileri de kapsıyor.

EUROLEAGUE NBA'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Avrupa basketbolunun mevcut en üst düzey organizasyonu EuroLeague, NBA'in ortaklık teklifini 6 Ekim'de oy birliğiyle reddetti. NBA ise bu karara rağmen Avrupa ligi planlarını sürdürme kararı aldı.