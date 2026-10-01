NAZA Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) NAZA belgeseli tek parça nereden, nasıl izlenir?

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NAZA belgeselini izlemek isteyen izleyiciler, yapımın internette ne zaman ve nereden ücretsiz olarak erişime açılacağını araştırıyor. Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alan belgeselin izleme seçenekleri merak konusu oldu. Peki, NAZA belgeseli tek parça nereden, nasıl izlenir? NAZA belgeseli internetten nereden izlenir? NAZA Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı)

NAZA FULL HD İZLE! Türkçe Dublaj ve Altyazılı)

NAZA belgeseli, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sırasında sivillerin hedef alınmasına ilişkin asker tanıklıklarını merkeze alan yapısıyla gündeme geldi. Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından yönetilen yapım, üç yıllık gazetecilik çalışmasına dayanıyor ve Gazze'deki saldırılarda görev almış 24 askerin tanıklıklarına yer veriyor.

83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan NAZA'nın sinema gösterimlerinin ardından internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açılması planlanıyor. Yönetmen Yuval Abraham, belgeselin herkesin erişimine açık şekilde internette sürekli yayımlanacağını duyurdu.

NAZA BELGESELİ TEK PARÇA NEREDEN NASIL İZLENİR?

NAZA belgeselinin sinema gösterimlerinin ardından internet üzerinden ücretsiz izlenebilmesi için yayın planı açıklandı. Yapımcılar Yuval Abraham, Rachel Szor ve The Guardian tarafından alınan karar doğrultusunda belgeselin kasım ayında internet kullanıcılarının erişimine açılması planlanıyor.

The Guardian'ın açıklamasına göre NAZA, farklı ülkelerdeki sinema gösterimlerinin ardından internet üzerinden ücretsiz olarak yayımlanacak. Böylece belgeselin sinema salonları dışında da izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Belgeselin internet yayını için belirtilen resmi kaynak The Guardian olacak. Bu nedenle NAZA'yı internetten izlemek isteyenlerin, filmin resmi yayın duyurularını takip etmesi gerekiyor.

NAZA'nın Türkçe dublaj veya Türkçe altyazılı sürümünün yayınlanacağına ilişkin verilen bilgilerde ayrıca bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Türkçe dublaj ya da altyazı seçeneği konusunda kesin bir ifade kullanılamıyor.

NAZA BELGESELİNİN KONUSU NEDİR?

NAZA, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarında sivillerin hedef alınmasına ilişkin asker ve istihbarat personelinin tanıklıklarını konu alıyor. Belgesel, yönetmenlerin üç yıl boyunca yürüttüğü gazetecilik çalışmasının sonucunda hazırlandı.

Yapımda Gazze'deki saldırılarda görev almış 24 askerin tanıklıklarına yer veriliyor. Yönetmenler, bu tanıklıklar üzerinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivillerin nasıl hedef alındığına ilişkin bir anlatı oluşturuyor. Venedik Film Festivali'nin resmi film sayfasında da yapımın, Gazze'deki Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin sistemleri ele aldığı belirtiliyor.

Belgesel, doğrudan olayların yaşandığı bölgelerde çekilmiş klasik bir savaş görüntüsü anlatısından ziyade, Tel Aviv'deki çatılarda gece saatlerinde gerçekleştirilen asker tanıklıkları üzerinden ilerliyor. Venedik Film Festivali'nin resmi kaydında filmin İbranice ve İngilizce olduğu belirtiliyor.

Yönetmen Yuval Abraham, NAZA'nın internet üzerinden ücretsiz yayımlanması kararının Rachel Szor ve yapım ortaklarından The Guardian ile birlikte alındığını açıkladı. Abraham ayrıca filmin, üç yıllık gazetecilik çalışmasına dayandığını ve 24 askerin tanıklıklarını içerdiğini duyurdu.

NAZA BELGESEL OYUNCU KADROSUUNDA KİMLER VAR?

NAZA bir kurmaca film değil, belgesel olduğu için klasik anlamda oyuncu kadrosu bulunmuyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Yuval Abraham ve Rachel Szor yer alıyor. Filmin yapımcıları arasında The Guardian ve JW Films bulunuyor.

Belgeselde Gazze'deki saldırılarda görev almış 24 İsrail askeri ve istihbarat personelinin tanıklıklarına yer veriliyor. Tanıklık veren kişilerin kimliklerinin korunmasına yönelik yöntemler kullanıldığı belirtiliyor. The Guardian'ın NAZA'ya ilişkin yayınında da filmin 24 anonim İsrail askeri ve istihbarat görevlisinin anlatımlarından oluştuğu aktarılıyor.

Yuval Abraham ve Rachel Szor, daha önce Oscar ödüllü No Other Land belgeselinin dört yönetmeninden ikisi olarak da görev yaptı. NAZA ise ikilinin birlikte yönettiği yeni belgesel olarak 83. Venedik Film Festivali'nin yarışma programında yer aldı.

Filmin yapım ekibinde Harry Davies, Lindsay Poulton ve James Wilson yapımcı olarak; Jonathan Glazer ise yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.

NAZA BELGESELİ KAÇ DAKİKA?

NAZA belgeselinin süresi 80 dakika, yani 1 saat 20 dakika olarak açıklandı. Venedik Film Festivali'nin resmi kayıtlarında da filmin çalışma süresi 80 dakika olarak yer alıyor.