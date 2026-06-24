NATO zirvesine kimler katılacak, hangi ülkeler katılacak?

Küresel güvenlik politikalarının şekillendiği NATO zirvesinde kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Geleneksel olarak zirveye NATO üyesi 30’dan fazla ülkenin liderleri katılırken, ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve davetli partner ülkelerin liderleri de toplantılarda yer alabiliyor. Zirve, dünya genelinde güvenlik ve savunma politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

NATO tarafından düzenlenen zirvelerde, ittifakın tüm üye ülkeleri yer alıyor. Güncel yapısıyla NATO, 32 üye ülkeden oluşuyor ve zirvelere bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor. Zirve, küresel güvenlik politikalarının ele alındığı en önemli diplomatik platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

NATO’NUN 32 ÜYE ÜLKESİ

Zirvede temsil edilmesi beklenen NATO üyesi ülkeler şunlardır: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İzlanda, Norveç, Danimarka, Portekiz ve Yunanistan.

AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya da bulunuyor. Bu ülkeler, ittifakın doğu kanadındaki güvenlik politikalarında aktif rol üstleniyor.

KUZEY VE YENİ ÜYELER

Son yıllarda NATO’ya katılan Finlandiya ve İsveç de zirvede yer alacak ülkeler arasında bulunuyor. Bu iki ülkenin katılımı, Avrupa güvenlik dengelerinde önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

ZİRVEDE KÜRESEL GÜVENLİK GÜNDEMİ

NATO zirvelerinde, üye ülkeler sadece temsil edilmekle kalmıyor; aynı zamanda savunma stratejileri, kriz yönetimi ve uluslararası güvenlik konularında ortak kararlar alıyor. Zirve, ittifakın gelecekteki politikalarının şekillendiği kritik bir toplantı niteliği taşıyor.