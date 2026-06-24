Haberler

NATO zirvesine kimler katılacak, hangi ülkeler katılacak?

NATO zirvesine kimler katılacak, hangi ülkeler katılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO zirvesine kimler katılacak sorusu, uluslararası gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. NATO tarafından düzenlenen zirvelere, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları ile üst düzey askeri yetkililer katılıyor. Zirvede ayrıca stratejik kararlar ve küresel güvenlik konuları masaya yatırılıyor.

Küresel güvenlik politikalarının şekillendiği NATO zirvesinde kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Geleneksel olarak zirveye NATO üyesi 30’dan fazla ülkenin liderleri katılırken, ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve davetli partner ülkelerin liderleri de toplantılarda yer alabiliyor. Zirve, dünya genelinde güvenlik ve savunma politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

NATO ZİRVESİNE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

NATO tarafından düzenlenen zirvelerde, ittifakın tüm üye ülkeleri yer alıyor. Güncel yapısıyla NATO, 32 üye ülkeden oluşuyor ve zirvelere bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor. Zirve, küresel güvenlik politikalarının ele alındığı en önemli diplomatik platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

NATO’NUN 32 ÜYE ÜLKESİ

Zirvede temsil edilmesi beklenen NATO üyesi ülkeler şunlardır: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İzlanda, Norveç, Danimarka, Portekiz ve Yunanistan.

AVRUPA ÜLKELERİ ZİRVEDE

NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya da bulunuyor. Bu ülkeler, ittifakın doğu kanadındaki güvenlik politikalarında aktif rol üstleniyor.

KUZEY VE YENİ ÜYELER

Son yıllarda NATO’ya katılan Finlandiya ve İsveç de zirvede yer alacak ülkeler arasında bulunuyor. Bu iki ülkenin katılımı, Avrupa güvenlik dengelerinde önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

ZİRVEDE KÜRESEL GÜVENLİK GÜNDEMİ

NATO zirvelerinde, üye ülkeler sadece temsil edilmekle kalmıyor; aynı zamanda savunma stratejileri, kriz yönetimi ve uluslararası güvenlik konularında ortak kararlar alıyor. Zirve, ittifakın gelecekteki politikalarının şekillendiği kritik bir toplantı niteliği taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

5 yaşındaki Hamza'nın korkunç ölümünde, belediye başkanı hesap verecek
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı

Kavga böyle başladı, vahşetle bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret

İmamoğlu'nun yerine seçilmişti! Son ziyareti dikkat çekti
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler

Trafikte dehşet! Minibüs şoförünü demir çubukla döve döve öldürdüler

Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu