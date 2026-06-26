NATO Zirvesi'nde hangi yollar kapalı olacak? Ankara’da NATO zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?
Ankara, 6-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle geniş kapsamlı trafik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği, zirve süresince araç trafiğine kapatılacak yolları, konvoy geçişlerinde uygulanacak geçici kısıtlamaları ve sürücüler için belirlenen alternatif güzergâhları duyurdu. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi yollar kapalı olacak? Ankara’da NATO zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde.
Ankara, 6-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle başkentte çok sayıda cadde, bulvar ve sokakta araç trafiğine yönelik geçici düzenlemeler yapılacak. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi yollar kapalı olacak? Ankara’da NATO zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? Detaylar...
ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da 6-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Zirvenin resmi toplantıları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı ile 8 Temmuz Çarşamba günleri yapılacak. Bu kapsamda güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Ankara Valiliği tarafından kapsamlı ulaşım tedbirleri uygulanacak.
Valiliğin açıklamasına göre zirve bölgesindeki bazı yollar, 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca bu güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, park halinde bulunan araçlar ise kaldırılacak.
NATO ZİRVESİ'NDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara Valiliği tarafından açıklanan trafik düzenlemesine göre aşağıdaki yollar zirve süresince araç trafiğine kapatılacak:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın tamamı
Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nin tamamı
Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı
Beştepe Caddesi'nin tamamı
Söğütözü Caddesi'nin tamamı
Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü
Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü
Yenimahalle ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar
Valilik açıklamasına göre Yenimahalle ilçesinde de birçok sokak ve cadde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak yollar şunlar olacak:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 286. Sokak
Çamlıca Mahallesi 147. Sokak
Çamlıca Mahallesi 145. Sokak
Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı
Macun Mahallesi 173. Cadde
Macun Mahallesi 171. Cadde
Macun Mahallesi 172. Cadde
Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
Adalet Sokak
Sokak
Nergiz Sokak
Sokak
Sokak
Sokak
Konvoy geçişleri sırasında geçici olarak kapatılacak yollar
Valilik açıklamasına göre yabancı devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının geçişi sırasında bazı ana ulaşım güzergâhlarında kısa süreli trafik kısıtlamaları uygulanacak.
Geçici olarak trafiğe kapatılabilecek güzergâhlar şu şekilde sıralandı:
Ankara Çevre Yolu'nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi'nde Mamak Ortaköy bağlantısı ile Yenimahalle Yuvaköy Yolu arasındaki bölüm
Özal Bulvarı
İsmet İnönü Bulvarı
Ankara Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü
Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşağı ile Akköprü arasındaki bölümü
Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki bölümü
1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü
Türk Kızılayı Caddesi
Cinnah Caddesi
Çankaya Caddesi
Simon Bolivar Caddesi
Rabindranath Tagore Caddesi
John F. Kennedy Caddesi
Sokak
Valilik, bu güzergâhlarda da araç parkına izin verilmeyeceğini, park halinde bulunan araçların kaldırılacağını bildirdi.
Alternatif güzergâhlar da açıklandı
Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ankara Valiliği sürücülere kullanabilecekleri alternatif ulaşım güzergâhlarını da duyurdu.
Buna göre;
Mevlana Bulvarı'nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler için Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi önerildi.
Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden ulaşacak sürücüler için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile İstanbul Caddesi alternatif olarak gösterildi.
Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi kullanılabilecek.
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler için Necatibey Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi alternatif güzergâh olarak belirlendi.
Ankara Bulvarı yerine ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi önerildi.
Ankara Valiliği, sürücülerin seyahat planlarını belirtilen trafik tedbirlerini dikkate alarak yapmalarını, mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmelerini ve trafik işaretleri ile yönlendirme levhalarına uymalarını istedi.