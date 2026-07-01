Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve kapsamında dünya liderleri, üst düzey devlet yetkilileri ve uluslararası heyetler başkentte bir araya gelecek. Zirve öncesinde Ankara Valiliği koordinasyonunda kapsamlı güvenlik planı uygulanırken, kritik bölgelerde "Kırmızı Alan" uygulaması devreye alınacak. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek? Detaylar...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirvede NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile ortak ülkelerin heyetleri bir araya gelecek. Zirve kapsamında çok sayıda devlet başkanı, hükümet temsilcisi ve üst düzey diplomatik heyetin Ankara'da bulunması nedeniyle başkent genelinde geniş kapsamlı güvenlik planı uygulanacak.

Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla önceden hazırlanan tedbirler, etkinlik tarihinden önce yürürlüğe alınarak organizasyon boyunca sürdürülecek.

NATO İZİNLERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Alınan karar doğrultusunda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftası boyunca idari izinli sayılacak.

Bu uygulamanın, zirve süresince güvenlik ve ulaşım planlamasının daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik ve organizasyonlara geçici kısıtlama getirildi

6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence programı ve kutlama gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca aynı tarihler arasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, protesto eylemleri, mitingler, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı ve broşür dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi faaliyetlere de izin verilmeyecek.

Bunun yanında Ankara hava sahasında, Valilik tarafından özel izin verilen durumlar dışında tüm insansız hava araçlarının (İHA/drone) uçuşu yasak olacak.

NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara'da uygulanacak güvenlik tedbirleri, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Bu süreç boyunca zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgeler, resmi geçiş güzergâhları ile güvenlik açısından kritik kabul edilen noktalara yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyecek. Güvenlik güçleri, belirlenen alanlarda yoğun tedbir uygulayacak ve giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanacak.

Yetkililer, vatandaşların günlük planlamalarını yaparken yol kapatmaları ve güvenlik uygulamalarını dikkate almalarını tavsiye ediyor. Trafik akışının aksamaması amacıyla alternatif güzergâhlar kullanılabilecek ve gerekli yönlendirmeler ilgili kurumlar tarafından yapılacak.

TÜRKİYE NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, 8 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Ancak zirvenin tamamlanmasının ardından güvenlik planı belirlenen takvim doğrultusunda bir süre daha devam edecek. Resmi programa göre güvenlik uygulamaları ve erişim kısıtlamaları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürdürülecek.

Bu nedenle başkentte yaşayan vatandaşların ve Ankara'yı ziyaret edecek kişilerin ulaşım planlarını yaparken yol kapatma kararları, kontrollü geçiş uygulamaları ve güvenlik tedbirlerini dikkate almaları önem taşıyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak güncel bilgilendirmelerin takip edilmesi, olası ulaşım aksaklıklarının en aza indirilmesine katkı sağlayacak.