Türkiye, 2026 yılının en önemli uluslararası organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara genelinde kapsamlı hazırlıklar sürerken, kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin uygulaması da gündemdeki yerini koruyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman? Ankara'daki memurlar NATO Zirvesi'nde izinli mi? NATO izni kimleri kapsıyor? Detaylar...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi. Zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri, üst düzey diplomatlar ve çeşitli uluslararası temsilcilerin başkentte bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılarda küresel güvenlik riskleri, savunma politikaları, uluslararası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok önemli başlığın ele alınacağı belirtiliyor. Ankara’da düzenlenecek zirvenin, son yıllarda Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı en kapsamlı diplomatik organizasyonlardan biri olması öngörülüyor.

ZİRVE HAFTASINDA TOPLU ETKİNLİKLERE SINIRLAMA

NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde Ankara genelinde bazı toplu organizasyonların gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Buna göre zirve haftası boyunca sınavlar, sempozyumlar, paneller, mezuniyet törenleri, şenlikler, konserler ve eğlence organizasyonları gibi geniş katılımlı etkinliklere izin verilmeyecek. Uygulamanın, güvenlik önlemlerinin etkin biçimde yürütülmesi ve şehir trafiğinin kontrol altında tutulması amacıyla planlandığı belirtiliyor.

ANKARA'DAKİ MEMURLAR NATO ZİRVESİ'NDE İZİNLİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen talimat doğrultusunda, 6-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftada Ankara’daki kamu personeline idari izin verilmesi öngörülüyor.

NATO İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle uygulanması planlanan idari izin kararının kapsamına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bu nedenle hangi kamu çalışanlarının idari izin uygulamasından yararlanacağına ilişkin kesin bilgiler bulunmuyor. Konuya ilişkin detayların ve kapsamın, ilerleyen günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaların ardından idari izin uygulamasından yararlanacak kamu personelinin hangi kurum ve birimleri kapsayacağına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.