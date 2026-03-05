NATO üyesi ülkeler listesi 2026: NATO ülkeleri hangileri, kaç ülke var? NATO ne zaman kuruldu, açılımı nedir?

Küresel güvenlik dengeleri son yıllarda hızla değişirken, özellikle ABD-İsrail- İran ekseninde yaşanan gerilim dünya kamuoyunun dikkatini yeniden askeri ittifaklara çevirdi. Bu süreçte en çok konuşulan uluslararası savunma örgütlerinden biri de NATO oldu. Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan ve bugün dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olarak kabul edilen NATO, üye ülkeler arasında ortak savunma prensibi üzerine kuruludur. Peki NATO'nun kuruluş süreci nasıl başladı, bugün kaç ülke bu ittifaka dahil ve Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO ülkeleri hangileri, kaç ülke var? NATO ne zaman kuruldu, açılımı nedir? İşte NATO hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.

NATO'NUN AÇILIMI NEDİR?

NATO, İngilizce adı North Atlantic Treaty Organization olan ve Türkçede Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olarak ifade edilen uluslararası askeri ittifaktır.

Örgüt, 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması temel alınarak kurulmuştur. Kuruluş amacı, üye ülkelerin herhangi bir dış tehdit karşısında ortak savunma mekanizması geliştirmesi ve güvenlik alanında iş birliği sağlamasıdır.

NATO'nun en önemli ilkesi, kolektif savunma anlayışıdır. İttifakın 5. maddesine göre, üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırı tüm NATO üyelerine yapılmış kabul edilir ve diğer üyeler saldırıya uğrayan devlete destek verir. Bu destek diplomatik, ekonomik ya da askeri güç kullanımı şeklinde olabilir.

Örgütün merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. NATO'nun faaliyetleri yalnızca askeri savunma ile sınırlı değildir; aynı zamanda güvenlik politikaları, kriz yönetimi ve uluslararası iş birliği konularında da önemli bir rol üstlenmektedir.

NATO NE ZAMAN KURULDU?

NATO'nun kuruluşu, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan güvenlik endişelerinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Avrupa ülkeleri, savaş sonrası dönemde yeni bir güvenlik sistemi kurma ihtiyacı duyuyordu.

Bu çerçevede 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile NATO resmen kuruldu. Kurucu üyeler şu 12 ülkeden oluşuyor.

NATO'DA KAÇ ÜLKE VAR?

NATO günümüzde toplam 32 üye ülkeden oluşmaktadır.

İttifakın üye sayısı yıllar içinde farklı genişleme süreçleriyle artmıştır. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya katılmasıyla örgütün sınırları önemli ölçüde genişlemiştir.

Son genişleme sürecinde:

Finlandiya 2023 yılında

İsveç ise 2024 yılında

NATO'ya katılarak ittifakın üye sayısını 32'ye çıkarmıştır.

NATO ülkeleri toplam askeri harcamaları açısından da dünya savunma bütçesinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Üye ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılalarının yaklaşık %2'si seviyesinde olması hedeflenmektedir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER LİSTESİ 2026 - NATO ÜLKELERİ HANGİLERİ?

2026 yılı itibarıyla NATO'ya üye olan ülkeler ve katılım yılları şu şekildedir:

Almanya (1955)

Amerika Birleşik Devletleri (1949)

Arnavutluk (2009)

Belçika (1949)

Birleşik Krallık (1949)

Bulgaristan (2004)

Çek Cumhuriyeti (1999)

Danimarka (1949)

Estonya (2004)

Fransa (1949)

Hırvatistan (2009)

Hollanda (1949)

İspanya (1982)

İtalya (1949)

İzlanda (1949)

Kanada (1949)

Karadağ (2017)

Kuzey Makedonya (2020)

Letonya (2004)

Litvanya (2004)

Lüksemburg (1949)

Macaristan (1999)

Norveç (1949)

Polonya (1999)

Portekiz (1949)

Romanya (2004)

Slovakya (2004)

Slovenya (2004)

Türkiye (1952)

Yunanistan (1952)

Finlandiya (2023)

İsveç (2024)

Bu liste, NATO'nun kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği genişleme süreçlerini de açıkça ortaya koymaktadır.

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye, NATO'ya 1952 yılında katılarak ittifakın önemli üyelerinden biri haline gelmiştir.

Türkiye'nin NATO üyeliği süreci Ekim 1951'de Londra'da imzalanan anlaşma ile başlamış, anlaşmanın Türkiye tarafından 18 Şubat 1952'de onaylanmasıyla üyelik resmen yürürlüğe girmiştir. Aynı dönemde Yunanistan da NATO'ya katılmıştır.

Türkiye'nin NATO'ya katılması, Soğuk Savaş döneminde oluşan güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Türkiye'nin jeopolitik konumu, özellikle Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir köprü görevi görmesi nedeniyle NATO açısından büyük önem taşımaktadır.

Bugün Türkiye, NATO operasyonlarına katkı sağlayan ve ittifakın savunma sisteminde aktif rol oynayan ülkeler arasında yer almaktadır.