2026 NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesiyle birlikte gözler yeniden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye çevrildi. Uzun yıllar Hollanda siyasetinin en etkili isimlerinden biri olarak görev yapan Rutte, 1 Ekim 2024 tarihinde NATO Genel Sekreterliği görevini devraldı. Peki, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kimdir? Mark Rutte nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hakkında merak edilenler.

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Leiden Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan Rutte, üniversite yıllarında siyasete ilgi duymaya başladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra özel sektörde kariyer yapan Rutte, uzun yıllar Unilever bünyesinde insan kaynakları alanında görev aldı. İş dünyasındaki deneyimini sürdürürken aynı zamanda Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) içerisinde aktif siyaset yaptı. Partinin gençlik yapılanmasında ve yönetim kadrolarında çeşitli görevler üstlenen Rutte, siyasi kariyerini istikrarlı şekilde ilerletti.

2002 yılında Hollanda hükümetinde Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı olarak göreve başlayan Mark Rutte, daha sonra Eğitim, Kültür ve Bilim Müsteşarlığı görevini yürüttü. 2006 yılında VVD'nin genel başkanı seçildi ve aynı yıl parlamentoda partisinin grup başkanlığı görevini üstlendi.

2010 genel seçimlerinin ardından kurduğu koalisyon hükümetiyle 14 Ekim 2010 tarihinde Hollanda Başbakanı oldu. Yaklaşık 14 yıl boyunca dört farklı hükümete liderlik eden Rutte, Hollanda tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını kazandı.

Başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından NATO üyesi ülkelerin ortak kararıyla 1 Ekim 2024 tarihinde NATO Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Bu görevde Jens Stoltenberg'den görevi devralan Rutte, NATO'nun siyasi koordinasyonunu sağlamak, üye ülkeler arasındaki iş birliğini yürütmek ve ittifakın zirvelerini koordine etmekle görevli en üst düzey sivil yönetici olarak çalışmalarını sürdürüyor.

MARK RUTTE NERELİ?

Mark Rutte, Hollanda'nın idari merkezi olan Lahey kentinde doğdu. Eğitimini de Hollanda'da tamamlayan Rutte, siyasi kariyerinin tamamına yakınını ülkesinde sürdürdü.

MARK RUTTE KAÇ YAŞINDA?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967 doğumludur. Buna göre Rutte, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

MARK RUTTE EVLİ Nİ, EŞİ KİM?

Mark Rutte hiç evlenmedi.