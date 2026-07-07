Adana'da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı! Biri 15 diğeri 16 yaşında
Adana'da geçen yıl iki kez silahlı saldırıya uğrayan tatlıcı dükkanı, geçtiğimiz günlerde yeniden silahlı saldırıya uğradı. Son saldırının ise 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından düzenlendiği tespit edildi. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlenirken iki çocuk da tutuklandı.
- Adana'da bir tatlıcı dükkanına 4 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırının failleri, 16 yaşındaki B.A. (ateş eden) ve 15 yaşındaki M.U.O. (kaydeden) olarak belirlendi ve tutuklandı.
- Polis, 400 güvenlik kamerasından elde edilen 300 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilere ulaştı.
- Saldırının, iş yeri sahibinin dayısının oğlu Y.C.G.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle beslediği husumetten kaynaklandığı belirlendi; Y.C.G.'nin geçmişte tehdit mesajları gönderdiği ve iş yerinin geçen yıl da iki kez silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi.
Adana'da geçen yıl iki kez, geçtiğimiz gün de yeniden silahlı saldırıya uğrayan iş yerini hedef alan saldırının failleri, polisin 400 güvenlik kamerasından elde ettiği yaklaşık 300 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu yakalandı. İş yerine ateş açan 16 yaşındaki çocuk ile saldırıyı cep telefonuyla kaydeden 15 yaşındaki çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
PEŞ PEŞE ATEŞ AÇIP KAÇTI
Olay, 4 Temmuz gecesi merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde bulunan bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, iş yerinin önüne gelerek tabancayla peş peşe ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
400 GÜVENLİK KAMERASINDAN 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Görüntüler üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 300 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine ateş açan kişinin B.A. (16), saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen kişinin ise M.U.O. (15) olduğu belirlendi.
İKİ ÇOCUK DA TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonla yakalanan iki suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. ile M.U.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri sahibi Serdar Kılınç'ın dayısının oğlu Y.C.G.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Kılınç'a husumet beslediğini belirledi. Silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen Y.C.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yürütülen soruşturmada olayın herhangi bir organize suç örgütüyle bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi.
GEÇEN YIL İKİ KEZ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU
Geçen yıl 20 Temmuz ve 5 Ekim'de iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının da Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla aydınlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin adli makamlara teslim edildiği belirtildi.
Öte yandan, Kılınç'ın daha önce yabancı numaralardan "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek", "Dükkanınıza el bombası attıracağım" ve "Ya parayı vereceksiniz ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak" şeklinde WhatsApp üzerinden tehdit mesajları aldığı, soruşturmada bu mesajların da Y.C.G. tarafından gönderildiğinin iddia edildiği öğrenildi.