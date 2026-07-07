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Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi
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Erzurum'un İspir ilçesinde psikolojik tedavi gören 55 yaşındaki Köksal Taşçı, kendini dere yatağına bırakarak akıntıya kapıldı. Ablası ve köylüler tarafından çıkarılan Taşçı, hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu ve kurtarılamadı.

Erzurum'un İspir ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 55 yaşındaki şahıs, kendisini bıraktığı dere yatağında akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İspir ilçesine bağlı Çatakkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir aydır psikolojik tedavi gören 2 çocuk babası Köksal Taşçı (55), evinden çıkarak yakınlardaki dere yatağına doğru koştu. Taşçı'nın kendisini hızla akan suya bıraktığını gören ablası ve mahalle sakinleri hemen harekete geçerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yolda kalbi durdu

Ablası ve köylülerin yoğun çabasıyla dereden çıkarılan Köksal Taşçı'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı'nın, sevkiyat sırasında yolda kalbi durdu. Hastanenin acil servisinde doktorların uzun süre kalp masajı ve yoğun müdahalede bulunduğu Taşçı, yapılan tüm çabalara rağmen hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Köksal Taşçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatırken, yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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