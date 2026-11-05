Nasdaq neden düşüyor? ABD borsalarında teknoloji hisselerinde sert satış!

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Nasdaq Bileşik Endeksi gün içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 2, Dow Jones endeksi ise yaklaşık yüzde 1 geriledi. Düşüşte yapay zekâ yatırımlarının maliyetine dair endişeler, ara seçim sonrası veri merkezlerine yönelik artan siyasi baskı ve zayıf bilanço beklentileri etkili oluyor. İşte Nasdaq'taki düşüşün nedenleri ve piyasalarda son durum.

NASDAQ NEDEN DÜŞÜYOR?

Nasdaq'taki düşüşün arkasında birden fazla neden bulunuyor. Yatırımcılar, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından Çarşamba günü yaşanan yükselişi Perşembe günü realize etti. Seçim sonrası yükselişin sönmesiyle birlikte, özellikle yapay zekâ ve çip hisselerinde satış baskısı arttı.

Piyasalarda öne çıkan başlıca düşüş nedenleri şöyle sıralanıyor:

Yapay zekâ harcamalarına yönelik şüpheler

Veri merkezlerine yönelik siyasi baskı

Yapay zekâ altyapısının finansmanında artan maliyetler

Qualcomm'un beklentilerin altında kalan bilanço görünümü

YAPAY ZEKÂ HARCAMALARINA ŞÜPHE

Yatırımcılar, yapay zekâ altyapısına yapılan yüksek maliyetli yatırımların geri dönüşünü sorgulamaya başladı. Teknoloji hisselerinde 30 Ekim'de yaşanan sert satışta piyasa değerinden 1 trilyon dolardan fazla silinmiş, en büyük kayıplar yarı iletken hisselerinde görülmüştü. Bu hafta başında Nasdaq 100 endeksi, Ekim ayında gördüğü rekor seviyeden yüzde 10'dan fazla gerileyerek düzeltme bölgesine girmişti.

ARA SEÇİM SONRASI VERİ MERKEZLERİNE BASKI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği geniş çaplı zafer, piyasalarda veri merkezlerine yönelik yeni bir belirsizlik yarattı. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının yapay zekâ altyapısına yapılacak harcamalar ve olası düzenlemeler üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketimi, altyapı maliyetleri ve çevresel etkileri üzerindeki denetimin artabileceği endişesi, sektör hisselerini baskı altına aldı. UBS'nin tahminine göre ABD'de 2028 yılında devreye girmesi beklenen veri merkezi kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'u gecikmelerle karşı karşıya kalabilir.

FİNANSMAN MALİYETLERİ ARTIYOR

Yapay zekâ altyapısının finansmanında da baskı artıyor. Kredi verenlerin veri merkezi yatırımcılarından daha yüksek getiri talep etmesi, sektördeki şirketlerin borçlanma maliyetlerini yükseltiyor. Dış finansmana bağımlı olan küçük ölçekli yapay zekâ altyapı şirketlerinin bu durumdan daha fazla etkilenmesi bekleniyor.

HANGİ HİSSELER DÜŞTÜ?

Qualcomm, zayıf akıllı telefon talebi ve Apple kaynaklı gelirlerdeki düşüş nedeniyle beklentilerin altında kalan bilanço görünümünün ardından işlem saatlerinin başında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Nvidia hisseleri son dönemdeki düşüşünü sürdürürken, AMD ve CoreWeave hisselerinde de yoğun satış görüldü. Buna karşın beklentilerin üzerinde bilanço açıklayan ve hisse geri alım programını genişleten AppLovin hisseleri yükseldi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Piyasalarda petrol fiyatları da Çarşamba günkü sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı 97 doların, ABD ham petrolü WTI'ın varil fiyatı ise 89 dolar civarına çıktı. İran ile olası bir anlaşmaya ilişkin belirsizlik, petrol fiyatlarında etkili oldu.

PİYASALARDA KORKU ENDEKSİ YÜKSELDİ

Piyasalardaki oynaklığı ölçen ve "korku endeksi" olarak bilinen VIX, gün içinde yüzde 20'nin üzerinde yükselerek 20 seviyesine çıktı. VIX'teki yükseliş, yatırımcıların piyasalara yönelik risk algısının arttığına işaret ediyor.

NASDAQ NEDİR?

Nasdaq, ABD'de teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olarak işlem gördüğü borsa ve bu borsadaki hisselerden oluşan endeksin adı. Nasdaq Bileşik Endeksi'nde Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon ve Alphabet gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yer alıyor. Bu nedenle Nasdaq, küresel teknoloji hisselerinin gidişatına dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.