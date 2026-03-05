Nahçıvan, tarihi, coğrafi ve stratejik önemiyle Türk dünyasının dikkat çeken bölgelerinden biridir. Özerk bir yapıya sahip olan bu bölge, Azerbaycan'a bağlı olmasının yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karayolu bağlantısı sayesinde stratejik bir rol üstlenir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türk kapısı" olarak nitelendirilmiş olan Nahçıvan, geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşıyan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Peki, Nahçıvan nerede, nereye bağlı? Nahçıvan Azerbaycan'a mı bağlı? Detaylar haberimizde.

NAHÇIVAN NEREDE?

Nahçıvan, Güney Kafkasya'nın güneybatısında konumlanmış, doğusu ve kuzeyi Ermenistan, güneyi ve batısı ise İran topraklarıyla çevrili bir bölgedir. Kuzeybatısında Türkiye ile kısa bir kara sınırına sahiptir.

Türkiye'den Nahçıvan'a ulaşım, Dilucu sınır kapısı üzerinden sağlanır. Bu geçiş, Aras Nehri üzerinde inşa edilen Hasret Köprüsü ile mümkün hale gelir. Nahçıvan, bu özelliğiyle sadece coğrafi değil, aynı zamanda stratejik açıdan da büyük öneme sahiptir. Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan bu koridor, bölgenin "Türk kapısı" olarak nitelendirilmesinin temel nedenlerinden biridir.

NAHÇIVAN NEREYE BAĞLI?

Nahçıvan'ın statüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. bölümü ile güvence altına alınmıştır. 12 Kasım 1995 tarihinde yapılan halk oylamasıyla resmiyet kazanan bu düzenleme, Nahçıvan'ın içişlerinde özerk, savunma ve dış politikada ise Azerbaycan'a bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI

Nahçıvan'da yasama organı 45 üyeden oluşan Ali Meclis, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu'dur. Yargı görevleri ise bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Bu yapı, Nahçıvan'ın özerk statüsünü güçlü şekilde pekiştirir.

TARİHİ SÖZLEŞMELERİN ETKİSİ

Nahçıvan, 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları uyarınca Azerbaycan'a bırakılmış, ancak özerk statüsü korunmuştur. Türkiye, bu anlaşmalar çerçevesinde Nahçıvan'ın statüsünü dolaylı olarak güvence altına almış ve bölgenin toprak bütünlüğünü kabul etmiştir.

NAHÇIVAN AZERBAYCAN'A MI BAĞLI?

Evet, Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı özerk bir bölgedir. Hem hukuki hem de siyasi açıdan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tabidir. Bununla birlikte özerk yapısı sayesinde kendi içişlerinde bağımsız karar alma yetkisine sahiptir. Bu durum, bölgenin hem yerel yönetim açısından esnekliğini hem de Azerbaycan ile olan bağını korumasını sağlar.

TÜRK DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEMİ

Nahçıvan, Türk dünyası için sadece coğrafi bir sınır değil, aynı zamanda kültürel bir semboldür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türk kapısı" olarak tanımlanması, bölgenin Türk dünyasındaki stratejik ve sembolik değerini vurgular. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar, Türk kültürünün köklerinden biri olarak kabul edilir.