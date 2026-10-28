Naftali Bennett kimdir? Netanyahu'nun eski kurmay başkanı şimdi muhalefetin başında

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Naftali Bennett siyasete Binyamin Netanyahu'nun yanında başladı; 2006-2008 arasında onun kurmay başkanıydı. 27 Ekim 2026'daki İsrail genel seçiminde ise Netanyahu'yu koltuktan indirmeye çalışan muhalefet bloğunun liderlerinden biri olarak sandığa gitti.

İsrail televizyonlarının sandık çıkış anketlerinde hiçbir blok, 120 sandalyeli mecliste çoğunluk için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Bennett'in Yair Lapid ile kurduğu Birlikte ittifakına 12 ile 14 arasında sandalye öngörüldü. Resmi sonuçların 4 Kasım 2026'ya kadar açıklanması bekleniyor.

NAFTALİ BENNETT SEÇİMDEN SONRA NE DEDİ?

Naftali Bennett, anket sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada Netanyahu'nun seçimi kaybettiğini söyledi ve "değişim bloğu" liderlerinin görüşmelere ve koordinasyona başladığını duyurdu. Bennett'e göre mevcut koalisyonun sandalye sayısı 68'den 50'ye indi.

Eski başbakan, ittifaka dayalı bir Siyonist hükümet kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını da söyledi. Yine de acele etmedi: resmi sonuçları sabırla bekleyeceklerini, sonuçların hâlâ değişebileceğini ekledi.

NAFTALİ BENNETT HANGİ PARTİDEN?

Naftali Bennett, Birlikte (İbranice adıyla Beyahad) ittifakının lideri. Bennett'in Nisan 2025'te kaydettirdiği Bennett 2026 partisi ile Lapid'in Yesh Atid partisi, 26 Nisan 2026'da bu çatı altında birleşti. Gadi Eisenkot'un Yashar partisi seçime ayrı girdi ve anketlerde Likud'un ardından ikinci sırada çıktı.

Bennett daha önce sağcı Yahudi Evi partisini 2012-2018 arasında yönetti. 2021'de başbakan olduğunda Yamina'nın başındaydı.

NAFTALİ BENNETT KİMDİR?

Naftali Bennett, 2021-2022 arasında İsrail başbakanlığı yapmış bir siyasetçi ve eski teknoloji girişimcisi. Orduda Sayeret Matkal ve Maglan özel kuvvet birliklerinde görev yaptı, Maglan'da bölük komutanı oldu, yedekte binbaşı rütbesine kadar yükseldi. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde hukuk okudu.

Siyasete girmeden önce iş dünyasındaydı. 1999'da ortak kurduğu ve yönettiği Cyota şirketini 2005'te 145 milyon dolara RSA Security'ye sattı. Sonra başına geçtiği Soluto da 2013'te Asurion'a satıldı. Netanyahu'nun kurmay başkanlığından sonra, 2010-2012 arasında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin çatı kuruluşu Yesha Konseyi'nin direktörlüğünü yaptı.

NAFTALİ BENNETT KAÇ YAŞINDA?

Naftali Bennett 54 yaşında. 25 Mart 1972'de doğdu.

NAFTALİ BENNETT NERELİ?

Naftali Bennett, İsrail'in Hayfa kentinde doğdu. Annesi Myrna ve babası Jim Bennett, 1967'de San Francisco'dan İsrail'e göç etmiş Amerikalı Yahudilerdi. Liseyi Hayfa'daki Yavne Yeşiva Lisesi'nde okudu.

NAFTALİ BENNETT NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDU?

Naftali Bennett, 13 Haziran 2021'de başbakan olarak göreve başladı. Lapid ile yaptığı rotasyon anlaşması, ilk iki yıl için başbakanlığı ona veriyordu. Ancak Yamina milletvekillerinin ayrılmasıyla koalisyon çoğunluğu kaybetti ve meclis 30 Haziran 2022'de feshedildi. Başbakanlığa 1 Temmuz 2022'de Lapid geçti; Bennett 8 Kasım 2022'ye kadar alternatif başbakan olarak kaldı.

Başbakanlıktan önce birçok bakanlıkta oturdu. 2013-2017 arasında Ekonomi Bakanı ve Din İşleri Bakanı, 2015-2019 arasında Eğitim Bakanı oldu. Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında da Savunma Bakanlığı'nı yürüttü.

NAFTALİ BENNETT EVLİ Mİ?

Naftali Bennett, 1999'da Gilat Bennett ile evlendi. Gilat Bennett bir süre pasta şefi olarak çalıştı, sonra ebeveyn danışmanlığına geçti. Çiftin dört çocuğu var.