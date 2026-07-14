Nafer Çapar kimdir, ne iş yapıyor? İş insanı Nafer Çapar kaç yaşında, nereli?

Son günlerde siyaset gündeminde adı geçen Nafer Çapar, iş dünyasındaki faaliyetleri ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Etkinlik yönetimi, kurumsal organizasyon ve siyasal iletişim alanlarında faaliyet gösteren Çapar'ın kariyeri, yöneticiliğini yaptığı şirketler ve profesyonel geçmişi araştırılıyor. Peki, İş insanı Nafer Çapar kimdir, Nafer Çapar ne iş yapıyor, Nafer Çapar kaç yaşında, Nafer Çapar nereli? İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda derlenen ayrıntılar…

İŞ İNSANI NAFER ÇAPAR KİMDİR?

Nafer Çapar, Türkiye'de etkinlik yönetimi, organizasyon, kurumsal iletişim ve siyasal organizasyon lojistiği alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kariyerini ağırlıklı olarak etkinlik organizasyonu ve proje yönetimi üzerine inşa eden Çapar, uzun yıllardır çeşitli kurumsal firmalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi organizasyonlar için etkinlik planlama ve uygulama süreçlerinde görev almaktadır.

NAFER ÇAPAR NE İŞ YAPIYOR?

Nafer Çapar'ın ticari faaliyetleri ağırlıklı olarak organizasyon, etkinlik yönetimi, proje uygulama, kurumsal iletişim ve yapı sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

Kamuya açık şirket bilgilerine göre öne çıkan faaliyetleri şu alanlarda bulunmaktadır:

Kurumsal etkinlik organizasyonları

Kongre ve konferans yönetimi

Siyasi parti organizasyonları

Miting ve saha lojistiği

Roadshow ve lansman projeleri

Festival ve konser organizasyonları

Ses, ışık ve görüntü sistemleri kurulumu

Video prodüksiyon hizmetleri

Mimarlık ve yapı faaliyetleri

BPR Strategic Event

Nafer Çapar, 2009 yılında kurulan BPR Strategic Event şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirketin kamuya açık kurumsal bilgileri ile LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre firma;

Kurumsal organizasyonlar

Marka etkinlikleri

Kongreler

Festival ve konserler

Roadshow projeleri

Siyasi parti iletişimi

Aday imaj çalışmaları

Lansman organizasyonları

Outdoor ve indoor etkinlikleralanlarında faaliyet göstermektedir.

Şirket ayrıca Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Londra, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Karadağ ve Katar'da çeşitli organizasyon ve proje yönetimi hizmetleri sunduğunu kamuya açık kurumsal tanıtımlarında belirtmektedir.

LinkedIn profilindeki bilgilere göre BPR Strategic Event, 2009 yılından bu yana 1.500'ün üzerinde organizasyona imza attığını ifade etmektedir.

Bapiroğlu Yapı

Nafer Çapar'ın kamuoyunda bilinen şirketlerinden biri de Bapiroğlu Yapıdır.

Şirket, 22 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Maltepe'de kurulmuştur. Kamuya açık şirket bilgilerinde firmanın;

mimarlık

inşaat

organizasyon

gıda alanlarında faaliyet gösterdiği görülmektedir.

Son dönemde siyaset gündeminde yer alan araç tahsisiyle ilgili haberlerde şirketin adı geçmiş, konu çeşitli basın kuruluşlarında iddia olarak yer almıştır.

NAFER ÇAPAR KAÇ YAŞINDA?

Nafer Çapar'ın doğum tarihi kamuoyuna açık resmi kaynaklarda yer almamaktadır.

NAFER ÇAPAR NERELİ?

Nafer Çapar'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

EĞİTİM VE PROFESYONEL GEÇMİŞİ

Nafer Çapar'ın kamuya açık LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre lisans eğitimini Tbilisi State University bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset alanında tamamlamıştır.

Aynı profilde yer alan bilgilere göre Çapar, Mart 2009'dan bu yana BPR Strategic Event bünyesinde iş sahibi ve yönetici olarak görev yapmaktadır.

Profesyonel deneyim açıklamalarında;

kurumsal iletişim stratejileri

siyasi parti iletişimi

aday imaj çalışmaları

kongre organizasyonları

miting planlamaları

uluslararası etkinlik yönetimi

proje geliştirme gibi alanlarda faaliyet yürüttüğü belirtilmektedir.