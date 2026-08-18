Muzaffer Beyaz kimdir? Muzaffer Beyaz kaç yaşında, nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması talep edildi. Konut ve inşaat projeleriyle bilinen Muzaffer Beyaz'ın savcılık ifadesinde imar süreçleri ve ruhsatlara ilişkin iddialarda bulunduğu belirtildi.

MUZAFFER BEYAZ KİMDİR?

Muzaffer Beyaz, yürüttüğü konut ve inşaat projeleriyle biliniyor. Beyaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor.

Dava kapsamında Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması talep edildi.

MUZAFFER BEYAZ'IN SAVCILIK İFADESİNDE NE VAR?

Muzaffer Beyaz, savcılık ifadesinde imar süreçleri ve ruhsatlara ilişkin iddialarda bulundu.

Beyaz'ın adı, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava kapsamında gündeme geldi. Davada tutuksuz sanık olarak yer alan Beyaz hakkında tutuklama talep edildi.