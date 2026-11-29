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Mustafa Yumlu kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? Erzurumspor FK'nın tecrübeli savunmacısı Mustafa Yumlu'nun hayatı, kulüp kariyeri, kazandığı kupalar ve milli takım geçmişine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

MUSTAFA YUMLU KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Yumlu, 25 Eylül 1987'de doğdu. Deneyimli futbolcu, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında bulunuyor. Yumlu, Süper Lig'de forma giyen en tecrübeli oyuncular arasında yer alıyor.

MUSTAFA YUMLU NERELİ?

Mustafa Yumlu, Trabzon doğumlu. Futbola memleketi Trabzon'da adım atan Yumlu, kariyerinin ilk yıllarını Karadeniz ekiplerinde geçirdi.

MUSTAFA YUMLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mustafa Yumlu, stoper olarak forma giyiyor. 1,91 metre boyundaki savunma oyuncusu, hava toplarındaki etkinliği ve duran top organizasyonlarındaki gol tehdidiyle biliniyor. Yumlu, Erzurumspor FK'da 22 numaralı formayı giyiyor.

MUSTAFA YUMLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mustafa Yumlu, profesyonel kariyerine Arsinspor'da başladı. Genç yaşta 1461 Trabzon'a kiralanan Yumlu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

2008 yılında Trabzonspor'a transfer olan Yumlu, ilk iki sezonunu yine kiralık olarak 1461 Trabzon'da geçirdi. Ardından bordo-mavili formayla Süper Lig'de forma giymeye başlayan Yumlu, Trabzonspor'da yaklaşık dokuz yıl kaldı ve kulüpte 115 maça çıktı. Bu dönemde 2015 yılında kısa bir süreliğine Eskişehirspor'a da kiralandı.

Yumlu, 2017'de Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Akhisar'da iki sezon forma giyen deneyimli savunmacı, ardından 2019'da Denizlispor'a geçti. Denizlispor'da da iki sezon oynayan Yumlu, 2021'de Erzurumspor'a transfer oldu.

Mustafa Yumlu'nun kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Arsinspor (2006-2008)

1461 Trabzon (kiralık, 2006-2007 ve 2008-2010)

Trabzonspor (2008-2017)

Eskişehirspor (kiralık, 2015)

Akhisar Belediyespor (2017-2019)

Denizlispor (2019-2021)

Erzurumspor (2021-)

MUSTAFA YUMLU'NUN ERZURUMSPOR KARİYERİ

Mustafa Yumlu, 2021'den bu yana Erzurumspor formasını giyiyor. Erzurum ekibinin savunmasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Yumlu, mavi-beyazlı formayla 1. Lig ve Süper Lig'de 150'ye yakın maça çıktı ve 18 gol attı. Deneyimli oyuncu, takımın Süper Lig'e yükselme sürecinde de önemli rol oynadı.

MUSTAFA YUMLU HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Mustafa Yumlu, kariyerindeki en önemli başarıyı Akhisar Belediyespor formasıyla yaşadı. Akhisar, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kulüp tarihinin ilk büyük kupasını kazandı. Yumlu, bu kupayı kazanan kadroda yer aldı.

MUSTAFA YUMLU MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Mustafa Yumlu, A Milli Takım'da forma giymedi. Deneyimli savunmacı, 2011 yılında Türkiye A2 Milli Takımı'nda bir maça çıktı.