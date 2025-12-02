Haberler

Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Siyasi çizgisi, yıllara yayılan teşkilat deneyimi ve kamuoyunda ses getiren açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Destici, gündemin öne çıkan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor. Peki, Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye siyasetinin son yıllarda en dikkat çeken isimlerinden biri, yeniden kamuoyunun mercek altında. Gerek uzun yıllara dayanan teşkilat geçmişi, gerekse siyasi arenadaki etkili çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Mustafa Destici, bir kez daha araştırmaların odağında yer alıyor. Mustafa Destici ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Mustafa Destici, Türk siyasetinin etkili isimlerinden biri olup Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanıdır. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Destici, öğretmenlikten akademisyenliğe, ardından da aktif siyasete uzanan bir kariyer inşa etmiştir. Ülkü Ocakları ve Nizam-ı Âlem Ocakları'nda uzun yıllar görev alan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile yakın çalışma yürütmüş, daha sonra BBP'de genel başkanlık görevini üstlenmiştir.

MUSTAFA DESTİCİ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Destici, 1 Ocak 1966 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

MUSTAFA DESTİCİ NERELİ?

Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Köyü doğumludur.

MUSTAFA DESTİCİ'NİN KARİYERİ

  • İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir, Sivrihisar ve Ankara'da tamamladı.
  • 1988'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
  • 1993'e kadar öğretmenlik yaptı.
  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Tarihi yüksek lisansı yaptı.
  • 1993'te İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik göreve başladı.
  • Aynı yıl Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi oldu; 2000 yılına kadar akademisyenliğe devam etti.

  • 2000–2007 yılları arasında Tarım Bakanlığı'nda görev yaptı.
  • 1978'den itibaren Ülkü Ocakları, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocakları'nda aktif görevler üstlendi.
  • 2007'de BBP'ye katıldı, MKYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından Genel Sekreterlik yaptı.
  • 3 Temmuz 2011'de BBP Genel Başkanı seçildi.
  • 2015'te Saadet Partisi ile ittifak sürecinde BBP'den ayrılıp SP'ye geçti; 7 Haziran 2015 seçimlerinde aday oldu ancak seçilemedi.
  • Daha sonra yeniden BBP'ye dönerek 12 Temmuz 2015'te yapılan kurultayda bir kez daha BBP Genel Başkanı seçildi.
  • Ayrıca AK Parti'nin 27. dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterildi.
