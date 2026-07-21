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Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
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İstanbul Silivri'de 17 yaşındaki A.H.Ö., geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak isterken elinde patlama meydana geldi. Parmağı kopan şüpheli, hastanede gözaltına alındı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde 17 yaşındaki motosikletli şahsın, fabrikaya atmak istediği patlayıcı elinde patladı. Parmağı kopan şüpheli, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Patlama anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 20 Temmuz'da gece saatlerinde Silivri Ortaköy Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., bölgedeki geri dönüşüm fabrikasına henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıcı atmak istedi. Fabrikaya atmak istediği patlayıcı şahsın elinde patladı. Patlamada şüphelinin parmakları koptu.

Hastanede gözaltına alındı

Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvuran A.H.Ö.'ye burada ilk müdahale yapıldı daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı anlatan şüpheli burada gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şüphelinin motosikletle geldiği ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının, patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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