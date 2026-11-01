Mustafa Çulcu kimdir? Eski MHK Başkanı Fenerbahçe-Göztepe hakemi için ne dedi?

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Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın hakem kararları pazar sabahı bir de Mustafa Çulcu'nun yazısıyla tartışıldı. Eski MHK Başkanı, maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında kısa bir hüküm verdi: hakem maçtan sorunsuz çıktı.

Çulcu, Süper Lig'de 167 maçta düdük çaldı. Bir buçuk yıl da Merkez Hakem Kurulu'nun başında oturdu.

MUSTAFA ÇULCU FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI İÇİN NE DEDİ?

Mustafa Çulcu, 1 Kasım 2026'da Sabah'ta yayımlanan yazısında Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ı başarılı buldu. Çakır'ın maça iyi başladığını, ilk faulü ve ilk sarı kartı doğru verdiğini yazdı.

Çulcu'ya göre hakemin bir eksiği vardı. 11. dakikada Semedo'nun Miroshi'ye yaptığı kontrolsüz hareket sarı kartlıktı ama kart çıkmadı. 24. dakikadaki Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı verilmemesini ve oyunun sürdürülmesini ise doğru buldu.

En çok konuşulan karar ilk yarının uzatmasındaydı. Semedo, 45+2. dakikada Juan'ı tutarak atağı kesti ve sarı kart gördü. Çulcu bu kararı da doğru buldu. Pozisyonun yoruma açık olduğunu, kırmızı kart isteyenlerin de çıkabileceğini kabul etti ama "yüzde yüz bariz gol şansı yok" diye yazdı. VAR da müdahale etmedi. Çakır için son sözü umutluydu: "Hakem geliştikçe daha da iyi olacak."

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?

Mustafa Çulcu, Süper Lig'de 13 sezon görev yapan ve 2006-2007 yıllarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı yapan eski futbol hakemidir. Hakemliği askerlikle birlikte yürüttü. Deniz Kuvvetleri'nde astsubay olarak başladı, 1990'da subay oldu ve 2002'de kendi isteğiyle deniz yüzbaşı rütbesinden emekliye ayrıldı.

Düdüğü bıraktıktan sonra bir dönem spor yazarlığı yaptı, A Spor'da hakem yorumcusu olarak ekrana çıktı. Bugün Sabah'ta hafta hafta hakem kararlarını yazıyor.

MUSTAFA ÇULCU KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Çulcu 66 yaşında. 1 Ocak 1960'ta doğdu.

MUSTAFA ÇULCU NERELİ?

Mustafa Çulcu Balıkesirli. Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.

MUSTAFA ÇULCU NE ZAMAN MHK BAŞKANI OLDU?

Mustafa Çulcu, 23 Ocak 2006'da MHK başkanlığına getirildi ve 4 Temmuz 2007'ye kadar bu görevde kaldı. O dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Haluk Ulusoy'du.

Adı aynı koltuk için 2021'de yeniden gündeme geldi. Federasyon yönetimi Ekim 2021'de yeni MHK başkanını belirlemek için toplandığında Kulüpler Birliği'nin adayı Çulcu'ydu.

MUSTAFA ÇULCU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Mustafa Çulcu, Süper Lig'de 13 sezonda 167 maç yönetti. Yaklaşık 24 yıl süren hakemliğinde profesyonel liglerde 500'e yakın maçta görev aldı; 8 yıl FIFA kokartı taşıdı ve 50 kadar uluslararası maçta düdük çaldı.

Yönettiği maçlar arasında Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de Galatasaray'ı 6-0 yendiği derbi de var.