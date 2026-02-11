Mustafa Çiftçi hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi mi oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı alınan kritik karar, siyasi gündemin merkezine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.Kararın ardından kamuoyunda en çok merak edilen başlık ise Çiftçi'nin kariyer geçmişi, eğitim hayatı ve özellikle hafızlık alanındaki başarısı oldu. Peki, Mustafa Çiftçi hafız mı? Mustafa Çiftçi hafızlıkta Türkiye birincisi mi oldu? Detaylar...

MUSTAFA ÇİFTÇİ HAFIZLIKTA TÜRKİYE BİRİNCİSİ Mİ OLDU?

Mustafa Çiftçi'nin ismi, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması ile geniş kitleler tarafından duyuldu. Çiftçi, yarışmanın 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.

Bu başarı, hem bürokrasi hem de dini eğitim alanında dikkat çekici bir profil ortaya koydu. Özellikle aktif görevde bulunan bir valinin, hafızlık alanında Türkiye derecesi elde etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi sürecini ifade ederken; 15 cüz kategorisi, yarışmacıların Kur'an'ın yarısını ezbere okuyabilme yeterliliğini ölçen önemli bir kategori olarak biliniyor.

HAFIZLIK YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

2024 yılında gerçekleştirilen Hafız Kal Yarışması'nda Mustafa Çiftçi'nin 15 cüz kategorisinde Türkiye birincisi olması, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Bu başarı, onun yalnızca idari kariyeriyle değil, aynı zamanda dini ve akademik birikimiyle de ön plana çıkmasına neden oldu. Çiftçi'nin daha önce Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiş olması, hafızlık alanındaki başarısının arka planını güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

Valilik görevi sırasında İskilipli Atıf'ı mezarı başında andığı görüntüler de bir dönem kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Ancak hafızlık yarışmasındaki derecesi, özellikle dini çevrelerde takdirle karşılandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini ise Konya'da tamamladı.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği kariyerine başladı.

Uluslararası ve Akademik Gelişim Süreci

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyeri boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini üstlendi.

Akademik Çalışmaları ve Çok Yönlü Eğitim Profili

Mustafa Çiftçi'nin eğitim hayatı oldukça dikkat çekici bir çeşitlilik gösteriyor:

2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci bir yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ve İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim hayatına devam etmektedir.

"İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" anlayışını benimsediği belirtilen Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Valilik Görevleri ve İçişleri Bakanlığı Ataması

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak görevlendirildi ve burada 4 yıl 9 ay görev yaptı.

9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Erzurum Valiliği görevine atandı ve 18 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değişiklikle Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, uzun yıllara dayanan mülki idare tecrübesi, akademik çalışmaları ve hafızlık alanındaki başarısıyla kamuoyunda çok yönlü bir profil olarak öne çıkıyor.