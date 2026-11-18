Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mustafa Altıoklar, Ağır Roman, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım'ın arkasındaki isim. Sinemaya tıp fakültesinden geldi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitiren Altıoklar, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans yaptıktan sonra kamera arkasına geçti.

Adı 17 Kasım 2026'da sinema tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. Altıoklar, Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" demesine destek veren bir video paylaştı.

MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?

Mustafa Altıoklar yönetmen, senarist ve yapımcı. İlk uzun metrajlı filmi Denize Hançer Düştü 1992'de vizyona girdi ve ona 1993'teki 5. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Yönetmen ödülünü getirdi. Sonra İstanbul Kanatlarımın Altında (1996), Ağır Roman (1997), Asansör (1999), O Şimdi Asker (2003), Banyo (2005) ve Beyza'nın Kadınları (2006) geldi.

O Şimdi Asker ile 2003'te Magazin Gazetecileri Derneği'nin en iyi yönetmen ödülünü aldı. Beyza'nın Kadınları, St. Petersburg Film Festivali'nde Bronz Grifon kazandı. Televizyonda Lise Defteri, Yasak Elma ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi dizileri yönetti; 2005-2008 yılları arasında yayımlanan Emret Komutanım'ın genel yönetmeni ve senaristiydi.

Yazarlığı da var. 2021'de senaryo üzerine bir kitap, 2025'te Bir Vatan İçin Ağıt adlı romanını yayımladı. Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun dayısı olan Altıoklar'ın Yasemin Erkan ile evliliğinden Arya Su adında bir kızı var.

MUSTAFA ALTIOKLAR NE DOKTORU?

Mustafa Altıoklar, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yetişmiş bir tıp doktoru. Lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde alan Altıoklar, 1984'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu; yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon üzerine yaptı.

Tıp eğitimi sürerken kısa filmler çekmeye başladı. 1989 tarihli ilk kısa filmi Çizgim, 1990'da ödüller aldı; Lapsus ve Ayak Sesleri adlı kısa filmleri de en iyi film ödülü kazandı.

MUSTAFA ALTIOKLAR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Altıoklar 68 yaşında. 17 Haziran 1958'de Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu.

MUSTAFA ALTIOKLAR NEREDE YAŞIYOR?

Mustafa Altıoklar, 2017'den beri Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Orada oyuncular Vedat Erincin ve Esin Yıldız ile birlikte B'ACT Academy adlı bir oyunculuk okulu kurdu. Okulun ilk uzun metraj projesi olan 79 dakikalık Gegen den Strom ile 2026'da yeniden uzun metraja döndü.

MUSTAFA ALTIOKLAR HALUK BİLGİNER İÇİN NE DEDİ?

Mustafa Altıoklar, Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesini savundu. Bilginer bir televizyon programında Türk sineması hakkında ne düşündüğü sorulunca terimi "Türkiye sineması" diye düzeltmişti. Sözler oyuncu Talat Bulut ve ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez'in tepkisini çekti.

Altıoklar sosyal medyada paylaştığı videoda bir filmin hangi ülkenin sinemasına ait sayılacağına karar verirken senaristinden oyuncularına kadar yaratıcı ekibin kimliğine bakılması gerektiğini söyledi. Videoyu kısa bir soruyla bitirdi: "Hangi hakla?"