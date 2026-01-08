Muş okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'taokul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş Saatlik Hava Durumu

Perşembe (21.00 – 24.00):

Akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı -6°C, hissedilen sıcaklık -6°C. Nem oranı %80. Rüzgâr hafif esecek, ortalama 2 km/sa, zaman zaman 22 km/sa hızına ulaşabilecek.

Cuma (00.00 – 03.00):

Gece yarısından sonra kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -7°C, hissedilen -7°C. Nem %84. Rüzgâr ortalama 2 km/sa, maksimum 31 km/sa.

Cuma (03.00 – 06.00):

Sabaha karşı kar yağışı sürecek. Hava sıcaklığı -7°C, hissedilen -7°C. Nem oranı %87. Rüzgâr hızı ortalama 2 km/sa, en fazla 25 km/sa.

Cuma (06.00 – 09.00):

Sabah saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sıcaklık -1°C, hissedilen -1°C. Nem %92. Rüzgâr hafif, ortalama 2 km/sa.

Cuma (09.00 – 12.00):

Öğleye doğru yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava 0°C, hissedilen 0°C. Nem %93. Rüzgâr 3 km/sa, maksimum 28 km/sa.

Cuma (12.00 – 15.00):

Öğle saatlerinde yoğun kar yağışı devam edecek. Sıcaklık 1°C, hissedilen 1°C. Nem %94. Rüzgâr ortalama 4 km/sa, en fazla 28 km/sa.

Cuma (15.00 – 18.00):

Öğleden sonra kar yağışı etkisini azaltarak sürecek. Hava 0°C, hissedilen 0°C. Nem %94. Rüzgâr ortalama 3 km/sa.

Cuma (18.00 – 21.00):

Akşam saatlerinde kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -1°C, hissedilen -1°C. Nem %94. Rüzgâr hafif, 2 km/sa.

Cuma (21.00 – 24.00):

Gece saatlerinde kar yağışı sürecek. Hava -1°C, hissedilen -1°C. Nem %95. Rüzgâr 2 km/sa.

Muş 5 Günlük Hava Durumu

9 Ocak Cuma:

Muş'ta gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -8°C, en yüksek sıcaklık 1°C. Nem oranı %79 – %93. Rüzgâr genellikle hafif, 3 km/sa.

10 Ocak Cumartesi:

Kar yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık -2°C ile 0°C arasında değişecek. Nem %81 – %96. Rüzgâr 5 km/sa.

11 Ocak Pazar:

Kar yağışı devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı -8°C, en yüksek sıcaklığı -1°C. Nem %77 – %95. Rüzgâr 3 km/sa.

12 Ocak Pazartesi:

Kar yağışlı hava sürecek. Sıcaklık -2°C ile 1°C arasında. Nem %83 – %95. Rüzgâr 3 km/sa.

13 Ocak Salı:

Kar yağışı etkisini koruyacak. En düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 1°C. Nem %80 – %94. Rüzgâr 3 km/sa.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

