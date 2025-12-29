Muş okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Muş'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – MUŞ VALİLİĞİ)?

Rusya ve İzlanda üzerinden yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı verilirken, hafta ortasında kar yağışının 56 ile kadar yayılmasının beklendiği belirtildi. Yoğun kar ihtimali sonrası Muş'ta eğitim durumu merak konusu oldu. Peki, Muş'ta 30 Aralık Salı günü okullar tatil mi? Muş Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce yer alıyor. Özellikle Batı Karadeniz hattında bulunan Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

KAR KALINLIĞI BAZI BÖLGELERDE 25 SANTİMETREYİ BULACAK

Tahminlere göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar kalınlığının 15 santimetre seviyelerine ulaşması bekleniyor. Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise kar kalınlığının 25 santimetreye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yetkililer, bölgede buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş'ta yarın için eğitim ve öğretime ara verildiğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Muş Valiliği'nden gelecek olası bir tatil kararı olması durumunda gelişmeler anında paylaşılacak.