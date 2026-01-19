Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen firari sanık Murat Gülibrahimoğlu, sadece mesleki kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da merak konusu oldu. Özellikle Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadeler ve Gülibrahimoğlu'nun yurt dışı seyahatlerine dair ortaya atılan iddialar, halkın ve medyanın onun aile yaşamına dair sorular sormasına yol açtı. Peki, Murat Gülibrahimoğlu evli mi? Murat Gülibrahimoğlu'nun eşi kimdir? Detaylar haberimizde.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU EVLİ Mİ?

Murat Gülibrahimoğlu'nun özel hayatı, profesyonel kariyerine kıyasla kamuoyunda daha az bilinen bir konu. Gülibrahimoğlu'nun evli olduğu bilinse de, ailesi hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Mevcut kaynaklar, ünlü isimlerin özel yaşamlarına dair bilgilerde titizlik gösterdiğini ve Gülibrahimoğlu'nun da bu konuda oldukça özel bir hayat sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

Evli olduğu bilinen Murat Gülibrahimoğlu'nun, ailesine dair detaylar kamuoyuna yansımamıştır. Ancak, bazı güvenilir kaynaklar, üç çocuk sahibi olduğunu öne sürmektedir. Bu çocuklardan ikisinin kız, birinin ise erkek olduğu belirtilmektedir.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu'nun eşi kimdir sorusu, sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak bu soruya cevap vermek mümkün değil. Gülibrahimoğlu, eşinin kimliği veya özel hayatına dair detayları hiçbir şekilde kamuoyu ile paylaşmamıştır.

RABİA KARACA EK İFADE VERDİ

Kayıtların büyük çoğunluğunun İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile çıkan yurt dışı seyahatlerinde çekildiği öne sürülmüştü. Olayın yankıları sürerken Rabia Karaca, verdiği ek ifade de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

İşte Rabia Karaca'nın ek ifadesinde anlattıkları;

"30 Mayıs 2022 tarihli Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz, tatilimiz olmuştur. Telefonumdan çıkan fotoğraflarımın bir kısmı bunlarla ilgilidir.

"HEDİYELERİM VALİZE SIĞMAMIŞTI"

Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu tatilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı.

"300 BİN DOLAR PARA KAYBETTİ"

Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı.

"MURAT, EŞİNDEN KORKTUĞU İÇİN..."

Murat'ın özel işi nedeniyle kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü. Telefonda çıkan otel ve yemek fotoğrafları buna aittir. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi. Bu tatil dönüşümüzde Murat ile iki gün Beykoz'daki Günyüzü Konakları'nda kaldım."