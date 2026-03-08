"Multimedya ekran yasak mı?" sorusu, özellikle ebeveynler ve eğitimciler arasında sıkça gündeme geliyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, ekran kullanımının sınırlandırılması gerektiğini öne sürüyor. Bu yazımızda, multimedya ekranlarının hangi durumlarda sınırlanabileceği, yasak olup olmadığı ve sağlık açısından bilinmesi gerekenler hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz.

MULTİMEDYA EKRANLARINDA YENİ CEZA DÜZENLEMESİ

Yeni kanuna göre, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılmaması durumunda sürücülere 3.000 TL idari para cezası uygulanacak. Ancak en dikkat çeken madde, sürücünün görüş alanında kalan multimedya ekranları için geçerli.

Bu düzenlemeye göre, sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan standart dışı multimedya cihazlarını kullananlara 21.000 TL ceza kesilecek ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Özellikle sonradan takılan ve büyük ekranlı sistemler bu kapsamda risk altında.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO KULLANIMI SERBEST Mİ?

Sürücülerin merak ettiği konulardan biri, CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyonlarının yasak kapsamına girip girmediği. Kanunda bu konuda net bir ifade yer almasa da, uzman görüşleri bu sistemlerin sürüş güvenliğini artırıcı işlevler sunduğu sürece yasal olduğunu belirtiyor.

Navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi işlevler yasal kabul ediliyor. Ancak, seyir halinde video izlemek veya sürücünün dikkatini ciddi şekilde dağıtan uygulamaları kullanmak yasak kapsamına giriyor. Fabrika çıkışı sistemler genellikle güvenlik standartlarına uygun olduğundan risk taşımıyor.

CEP TELEFONU KULLANIMINDA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenleme, seyir halinde cep telefonu kullanımını da kapsıyor. Araçta cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5.000 TL ceza uygulanacak. Aynı yıl içinde ikinci ihlalde ceza 10.000 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 20.000 TL olacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

STANDART DIŞI MULTİMEDYA SİSTEMLERİ BELİRSİZLİK YARATIYOR

Kanunda geçen "standart dışı" veya "sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan" gibi ifadeler, yorum farklarına neden oluyor. Özellikle sonradan takılan multimedya cihazlarını satan ve montajını yapan işletmeler, belirsizlik nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirtiyor.