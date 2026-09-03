Muhtemel Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturan Muhtemel Aşk dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Modern şehir yaşamını yansıtan mekanların tercih edildiği yapımda, hikâyenin atmosferi görsel açıdan güçlendirilerek izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. İş ve özel hayat arasında sıkışan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur.

Çaresizlikle aldığı bir karar onu Bartıner Holding’in varisi olan eski bir okul arkadaşından yardım istemeye götürür. Bu adım, Defne’yi ait olmadığını düşündüğü seçkin bir davete sürükler ve hayatının yönünü tamamen değiştirir. O gece karşılaştığı Tolga Erez ve Kadir Emindağ, onun hem kalbini hem de hayatını etkileyecek olayların başlangıcını oluşturur. Attığı tek bir karar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Tolga, Defne’yi Kadir’den korumaya çalışırken Selma, Defne’ye olan aşkının Kadir’in ölümüne sebep olacağından korkuyor. Tolga’nın Defne’ye aşkını ilan etmesiyle tüm dengeler altüst olurken, Leyla’nın Kadir ve Defne’ye doğrulttuğu silah yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor. Defne mi, Kadir mi kurşunun hedefi oldu sorusu, yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne’den uzak durmaya kararlı olan Kadir, bu kez onun koyduğu üç şartla kendini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur. İlk dileği Kadir’i terapiye göndermek, ikincisi ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenletmek olan Defne, farkında olmadan Kadir’le yeniden aynı yolda yürümeye başlar. Hanım’ın kaybolmasıyla başlayan beklenmedik macera ise ikiliyi geceyi baş başa geçirmek zorunda bırakır. Geçmişlerini ve birbirlerine yaşattıklarını konuşan Defne ile Kadir, aralarındaki duyguların hâlâ sandıkları kadar kolay silinmediğini fark eder. Ancak tam aralarındaki buzlar erimeye başlamışken Defne’ye gelen gizemli bir mesaj, onu hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecektir.