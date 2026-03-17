Muhittin Böcek'in son hali: Muhittin Böcek ne açıklama yaptı, kaç kilo verdi? Muhittin Böcek neden cezaevine girdi?

Muhittin Böcek'in son hali sosyal medyanın gündeminde. Cezaevindeki sürecin ardından Böcek'in açıklamaları, kilosu ve sağlık durumu hakkında merak edilenler arttı. Ayrıca, Böcek'in cezaevine girmesine yol açan sürecin detayları da kamuoyunun ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek, 2025 yılı yerel seçimleri ve sonrasındaki bazı iddialarla ilgili olarak cezaevine alındı. Davada toplam 41 sanık yargılanıyor ve 5'i tutuklu bulunuyor. Böcek'in tutuklanması, iddialar çerçevesinde belediyede usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığına dair şüpheler nedeniyle gerçekleşti.

MUHİTTİN BÖCEK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Böcek duruşmada, belediyenin sürekli mülkiye başmüfettişleri ve Sayıştay tarafından denetlendiğini, yapılan ihalelerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirtti. Yakınlarını zengin etmediğini, yeğeninin şirketiyle ilgili konkordato ve daire satışları konularından haberi olmadığını söyledi. Sağlık durumuna da değinen Böcek, tutukluluğu boyunca 10 kez hastaneye kaldırıldığını, kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarının bulunduğunu belirterek acil tedavi talep etti. Ayrıca, eski gelini için ödenen tazminat ve bazı ödemelerle ilgili kendisinin bilgisi olmadığını vurguladı ve suçlamaları reddetti.

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU NE AÇIKLAMA YAPTI?

Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de duruşmada babasının bilgisi dışında gelişen olaylardan dolayı suçlanamayacağını savundu ve yaşanan iddialarla ilgili babasının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ifade etti.

MUHİTTİN BÖCEK NE KADAR DEĞİŞTİ?

Cezaevinde geçirdiği 9 ay boyunca Muhittin Böcek'in fiziksel görünümü büyük ölçüde değişti. Saçları tamamen beyazlarken, ciddi şekilde zayıfladığı görüldü. Bu değişim, hem duruşmada hem de kamuoyunda dikkat çeken en önemli detaylardan biri oldu.