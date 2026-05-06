Muhittin Böcek gelini olayı nedir? Zuhal Böcek olayı nedir?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklanarak adli sürecin merkezine yerleşti. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, süreç yalnızca mali iddialarla sınırlı kalmayıp aile içi ilişkilere ve çeşitli kişisel beyanlara da uzanan kapsamlı bir incelemeye dönüştü. Peki, Muhittin Böcek gelini olayı nedir? Detaylar...

MUHİTTİN BÖCEK GELİNİ OLAYI NEDİR?

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek’in savcılıkta verdiği ifade, dosyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. İfadede, eşi Gökhan Böcek’in iş ve gelir durumuna ilişkin bilgileri bilmediğini söylediği aktarıldı. Ayrıca ailesinin maddi destekleri ve çeşitli iddialar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Zuhal Böcek’in ifadesinde yer alan ve soruşturma dosyasına giren bazı beyanlar şu şekildedir:

"Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım."

Soruşturma kapsamında ifade veren Zuhal Böcek, telefon incelemeleri ve mesaj içeriklerine ilişkin iddialara da açıklık getirdi. Eşine yönelik kullandığı ifadelerin aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirttiği dosyada yer aldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer bölüm ise şu şekilde aktarıldı:

"Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım."

MAL VARLIĞI VE KONUT SATIN ALMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri de taşınmaz edinimi oldu. Zuhal Böcek’in 25 Mayıs 2024 tarihinde dubleks bir daire satın aldığı bilgisi dosyada yer aldı. Bölgedeki emlak fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler de soruşturma kapsamında incelendi.

"25 Mayıs 2024'te dubleks daire satın aldığı, internette aynı mahallede satılan dairelerin ilanları incelendiğinde 1+1 dairelerin 5 milyon 300 bin lira, 2+1 dairelerin ise 7,5 milyon liranın üzerinde olduğu" bilgisi aktarılarak, aldığı 4+1 dairenin bulunduğu konum ve büyüklüğü itibarıyla gerçek değerinin 3,5 milyon lira olmasının olağanlık durumu da soruldu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ İDDİALAR

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici bölüm, üçüncü kişilerle yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerin soruşturma sürecine etkisi oldu. Zuhal Böcek, ikametine gelen bir kişiyle ilgili önceden bilgilendirildiğini ve bu kişinin kimliğini sonradan teşhis ettiğini ifade etti.

Bu kısımda yer alan ifade ise şöyle aktarıldı:

"Parayı aracımı satarak ödedim. Kullandığım araç için eski aracımın satış bedelini verdim. Eşim Gökhan Böcek üzerini tamamladı. Bu aracı böyle satın aldım. Hesabımdan satıcı şirkete gönderdim. Satış kayıtları incelenebilir. Tanımadığım birisi ikametime geldi. Öncesinde Gökhan bu kişinin geleceğinden bahsetmişti. Bu kişi geldiğinde söylediklerini not aldım, daha sonra Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında şahsı teşhis ettim."

Soruşturma süreci, savcılık ifadeleri ve dosyaya giren belge ve beyanlar çerçevesinde ilerlemeye devam ederken, kamuoyunda da konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir.