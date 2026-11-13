Mühimmat eri ne demek, muhimmat eri ne iş yapar?

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Mühimmat eri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik hizmetini mühimmatla ilgili görevlerde yapan erlere verilen ad. İşte mühimmat erinin görevleri ve sorumlulukları.

MÜHİMMAT ERİ NE DEMEK?

Mühimmat eri, askerlik hizmetini mühimmat lojistiği alanında yapan er anlamına geliyor. Mühimmat eri bir askeri rütbe değil. "Er" askerin statüsünü, "mühimmat" ise görev yaptığı alanı ifade ediyor. Mühimmat; mermi, top mermisi, roket, el bombası ve patlayıcı gibi silahlarda kullanılan cephaneyi kapsıyor.

MÜHİMMAT ERİ NE İŞ YAPAR?

Mühimmat erleri, birliklerdeki mühimmatın güvenli şekilde taşınması, depolanması ve korunmasından sorumlu personele destek veriyor. Mühimmat erinin başlıca görevleri şunlar:

Mühimmatın taşınması ve yüklenip boşaltılması

Mühimmatın depolarda düzenli ve güvenli şekilde istiflenmesi

Mühimmat sayımı ve kayıt işlemlerine yardımcı olunması

Depoların düzen ve temizliğinin sağlanması

Depo güvenliğine ilişkin kurallara uyulması

Mühimmat erleri bu görevleri yetkili personelin denetiminde ve birlik talimatlarına uygun şekilde yerine getiriyor.

MÜHİMMAT ERİ TEHLİKELİ Mİ?

Mühimmatla yapılan çalışmalar özel güvenlik önlemleri gerektiriyor. Mühimmatın yanlış taşınması ya da uygunsuz koşullarda depolanması ciddi kazalara yol açabiliyor. Bu nedenle mühimmat erlerinin güvenlik kurallarına titizlikle uyması gerekiyor. Görevin risk düzeyi, mühimmatın türüne ve yapılan işe göre değişiyor.

MÜHİMMAT ERİ EĞİTİMİ NASIL?

Mühimmat erleri önce diğer erler gibi temel askerlik eğitimini alıyor. Ardından görev yerlerinde mühimmatın güvenli taşınması ve depolanmasına yönelik kural ve prosedürler hakkında bilgilendiriliyor. Eğitimin süresi ve içeriği birlikten birliğe farklılık gösterebiliyor.

MÜHİMMAT ERİ KAÇ AY ASKERLİK YAPAR?

Mühimmat erliği, askerlik süresini değiştirmiyor. Bedelli askerlik dışındaki erler ve onbaşılar 6 ay süreyle askerlik hizmeti yapıyor. Koşulları sağlayanlar askerliklerini 6 ay daha uzatabiliyor.

MÜHİMMAT ER KAAN ÖCAL ŞEHİT OLDU

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Mühimmat Er Kaan Öcal, 13 Kasım 2026'da görevi başında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Öcal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur" ifadelerini kullandı. Şehit Mühimmat Er Kaan Öcal'ın Yozgat'ın Sorgun ilçesinden olduğu öğrenildi.