Muhammed Yarız'ın toplam servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin ve güncel bir rakam bulunmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında hazırlanan tespitlerde ise Yarız ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı nakit varlıklar ve lüks araçlar hakkında dikkat çeken bilgiler yer aldı. Peki, Muhammed Yarız'ın serveti ne kadar? Muhammed Yarız'ın mal varlığı nedir? Detaylar...

MUHAMMED YARIZ'IN SERVETİ NE KADAR?

Soruşturma kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 lira nakit varlığın dondurulduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Bu üç işlem kapsamında dondurulan ve el konulan tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Ancak bu rakamların tamamının Muhammed Yarız'ın kişisel serveti olduğu sonucuna varılamaz. Soruşturma kapsamında uygulanan tedbirler ve incelenen varlıklar, toplam kişisel servetin doğrudan göstergesi olarak değerlendirilmemelidir.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yarız'a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın piyasa değerleri ile devir bedelleri incelendi. MASAK raporunda yer alan tespitlere göre söz konusu araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira seviyesinde olduğu değerlendirildi.

Dolayısıyla mevcut verilere göre Muhammed Yarız'ın net servetinin veya toplam mal varlığının ne kadar olduğu konusunda kesin bir rakam açıklanmış değil. Haberlerde yer alan ve soruşturma kapsamında incelenen varlıklar ise yukarıdaki nakit tutarlar ile 5 lüks araç üzerinden kamuoyuna yansıdı.

MUHAMMED YARIZ'IN MAL VARLIĞI NEDİR?

Muhammed Yarız'ın mal varlığına ilişkin soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan en ayrıntılı bilgiler, 5 lüks araç ile bazı nakit varlıklara yönelik tespitlerden oluşuyor.

MASAK raporunda, Yarız'a ait olduğu belirlenen Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirtildi.

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynaklardaki piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede araçların yaklaşık değerleri şöyle sıralandı:

5 LÜKS ARACIN PİYASA DEĞERLERİ

2023 model Audi Q8: Yaklaşık 10-11,5 milyon TL. Araç, 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş'e devredildi.

2023 model McLaren 750S Coupe: Yaklaşık 46-50 milyon TL. Araç, 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan'a devredildi.

2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach: Yaklaşık 31-35 milyon TL. Araç, 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi'ye devredildi.

2025 model Bentley Continental GT Speed: Yaklaşık 53-58 milyon TL. Araç, 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat'a devredildi.

2023 model Rolls-Royce Cullinan: Yaklaşık 55-65 milyon TL. Araç, 8 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan'a devredildi.

Bu 5 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu belirtildi. Araçların ise toplamda 26 bin 280 TL taşıt satış bedeli üzerinden devredildiği tespit edildi.

BANKA HAREKETLERİNDEKİ TESPİTLER

Araç devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin de incelendiği bildirildi. Buna göre Muhammed Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi.

MASAK raporunda, araçların nitelikleri ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği belirtildi. Araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda 5 araç hakkında el koyma kararı verildi.

ARAÇLARIN SON DURUMU

McLaren 750S Coupe, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach ve Bentley Continental GT Speed marka araçların yakalanarak muhafaza altına alındığı bildirildi. Audi Q8'in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.

SORUŞTURMADA İNCELENEN NAKİT VARLIKLAR

Soruşturma kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 lira nakit varlığın dondurulduğu bildirildi.

Bunun yanında Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Bu üç işlem kapsamında dondurulan ve el konulan tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Ancak söz konusu tutarın tamamının Yarız'ın kişisel serveti olduğu yönünde bir tespit bulunmuyor. Bu nedenle mevcut soruşturma verileri üzerinden Muhammed Yarız'ın toplam mal varlığına veya servetine ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesinin talep edildiği belirtildi.

Müzekkerede ayrıca şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği aktarıldı.

Sonuç olarak, Muhammed Yarız'ın servetinin veya toplam mal varlığının ne kadar olduğuna ilişkin kesinleşmiş, kamuya açıklanmış bir toplam bulunmuyor. Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan başlıca veriler; yaklaşık 200-220 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu belirtilen 5 lüks araç, 387 milyon 461 bin 359,86 TL'lik dondurulan fon varlığı, 105 milyon TL'lik el koyma tedbiri ve TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon TL'lik tutar oldu. Bu rakamlar, soruşturma kapsamında incelenen veya tedbir uygulanan varlıklara ilişkin bilgiler olup Yarız'ın toplam kişisel servetini göstermiyor.