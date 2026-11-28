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Muğlaspor Mardin 1969 maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı TRT Spor ve beIN SPORTS 2. Trendyol 1. Lig kapsamındaki Muğlaspor Mardin 1969 maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

MUĞLASPOR MARDİN 1969 MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor Mardin 1969 maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak.

MUĞLASPOR MARDİN 1969 MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

beIN SPORTS 2 ise Digiturk platformunda 78. kanaldan izlenebiliyor. beIN SPORTS aboneleri maçı beIN CONNECT platformundan da takip edebiliyor.

MUĞLASPOR MARDİN 1969 MAÇI NE ZAMAN?

Muğlaspor Mardin 1969 maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında yapılacak.

MUĞLASPOR MARDİN 1969 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Muğlaspor Mardin 1969 maçı, Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

MUĞLASPOR MARDİN 1969 MAÇININ ÖNEMİ NE?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Mardin 1969'u konuk edecek. Karşılaşma, play-off yarışında iddiasını sürdüren Mardin 1969 ile orta sıralarda yer alan Muğlaspor arasında oynanacak.

Mardin 1969, 15 haftada topladığı 25 puanla altıncı sırada, play-off hattında yer alıyor. Muğlaspor ise 18 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım da bir önceki haftayı mağlubiyetle kapattığı için galibiyete odaklanmış durumda.

MUĞLASPOR VE MARDİN 1969 SON DURUM

Muğlaspor, ligin 15. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0 yenildi. Mardin 1969 ise aynı hafta Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

TRENDYOL 1. LİG HAKKINDA

Trendyol 1. Lig'de sezon sonunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükseliyor, play-off'u kazanan takım da üçüncü bileti alıyor. Ligin lideri Bursaspor 35 puanla zirvede yer alıyor.