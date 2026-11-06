Muğla'da deprem mi oldu? Akdeniz'de nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Afad verilerine göre deprem, Datça açıklarında denizin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İşte Muğla açıklarındaki depreme ilişkin bilinenler.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afad, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AKDENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Deprem, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssü denizde yer aldı.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afad'ın açıkladığı verilere göre deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, denizin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, sığ odaklı depremler arasında yer alıyor.

DEPREMDE HASAR VAR MI?

Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından can kaybı ya da hasar olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililerden konuya ilişkin olumsuz bir açıklama yapılmadı.

DATÇA AÇIKLARINDA PAZARTESİ DE DEPREM OLMUŞTU

Muğla açıklarında pazartesi günü de bir deprem meydana gelmişti. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntılar, vatandaşların deprem konusundaki tedirginliğini artırdı. Uzmanlar, Ege ve Akdeniz'in Muğla açıklarında kalan bölümünün aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olduğunu ve burada zaman zaman orta büyüklükte depremlerin yaşanabildiğini belirtiyor.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

Deprem sırasında sakin kalınması, sağlam bir masa ya da mobilyanın yanına çömelerek baş ve boynun korunması öneriliyor. Bu hareket, "çök, kapan, tutun" olarak biliniyor. Deprem sırasında asansör kullanılmaması, merdivenlerden ve balkonlardan uzak durulması gerekiyor. Sarsıntı sona erdikten sonra bina hasar görmüşse güvenli bir şekilde dışarı çıkılması ve toplanma alanlarına gidilmesi tavsiye ediliyor.