Muğla yangın SON DAKİKA! Muğla'da yangın mı çıktı, son durum ne? Muğla Denizyolu Karayolu neden kapatıldı?

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Peki, Muğla'da yangın mı çıktı, son durum ne? Muğla Denizyolu Karayolu neden kapatıldı? Detaylar...

MUĞLA YANGIN SON DAKİKA!

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümesi üzerine ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

MUĞLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 05.40 sıralarında yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin kısa sürede büyüdüğü bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına yönelik söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor.

MUĞLA YANGIN SON DURUM NE?

Yaraş Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmiş değil.

Bölgedeki söndürme çalışmalarında 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personel görev alıyor. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale devam ederken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Gelişmeler oldukça Muğla'daki yangının son durumuna ilişkin bilgiler güncellenecektir.