Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Aralık Muğla'da az önce nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Aralık Muğla'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Muğla 27 Aralık gününe tedirginlikle uyandı. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, kısa sürede endişeye yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları beklemeye başladı. Peki, Muğla 'da deprem mi oldu? 27 Aralık Muğla 'da az önce nerede deprem oldu?

Muğla, 27 Aralık günü akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntılarla güne tedirginlikle başladı. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, kısa sürede endişe yarattı. "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları beklemeye başladı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu? 27 Aralık Muğla'da az önce nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 27 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 27 Aralık tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

27 ARALIK MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin derinliğini 5.48 kilometre olarak belirledi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

