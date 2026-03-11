Mücteba Hamaney öldü mü? SON DAKİKA! İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaşıyor mu?

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonlar 12. gününe girerken, gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Henüz kamuoyunun karşısına çıkmayan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, saldırılarda ağır yaralandığı hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü. Peki, Mücteba Hamaney öldü mü? İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaşıyor mu? Detaylar haberimizde.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

ABD ve İsrail arasında Orta Doğu'da 12. güne giren savaşta dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD basınından gelen haberlere göre, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırılarında ağır yaralanmış veya hayatını kaybetmiş olabilir. Bu haberler, özellikle İran yönetiminden herhangi bir doğrulama gelmemesi nedeniyle uluslararası medyada infial yaratmış durumda.

ABD merkezli bazı medya kuruluşları, saldırılar sırasında hedef alınan bölgelerde İran yönetimine ait üst düzey isimlerin bulunduğunu öne sürdü. Bu iddialar arasında Mücteba Hamaney'in saldırı sırasında bulunduğu yerlerin de hedef alındığı belirtiliyor.

Haberde, Hamaney'in seçildikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmaması ve İran yönetiminin sağlık durumuna dair sessiz kalmasının, yaralandığı veya öldüğü yönündeki spekülasyonları güçlendirdiği ifade edildi.

MÜCTEBA HAMANEY YAŞIYOR MU?

İran cephesinden gelen açıklamalar, Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkında net bilgi verdi. İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve hükümet danışmanı Yusuf Pezeşkiyan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'in yaralandığı iddialarını teyit ettiğini ve liderin sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan'in açıklaması şöyle:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler."

Daha önce İran devlet televizyonu, Mücteba Hamaney'i "gazi" olarak nitelendirmişti, ancak yaralanmanın ayrıntılarına dair bilgi paylaşılmamıştı. Bu durum, hem iç hem de uluslararası kamuoyunda spekülasyonları artırdı.

SAVAŞTA 12. GÜN VE ABD-İSRAİL OPERASYONLARI

28 Şubat itibarıyla ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programı ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Tahran başta olmak üzere birçok şehirde, Devrim Muhafızları'na ait üsler, füze rampaları ve askeri tesisler vuruldu. Operasyon, Orta Doğu'daki uzun süredir devam eden gerilimi açık bir savaşa dönüştürdü.

İran ise saldırılara misilleme olarak ABD'nin bölgedeki üslerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları, Orta Doğu'daki ABD hedeflerinin vurulduğunu bildirirken, bölgedeki üsler en yüksek alarm seviyesine geçirildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur. 1969 yılında Meşhed'de doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor.

Resmî bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle İran siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sıkça gündeme geliyor.

2009 yılında tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan protestolarda da Hamaney'in adı öne çıkmış ve bazı siyasi çevreler, Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti. Babası Ayetullah Ali Hamaney'in ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyor.