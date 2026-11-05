Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mücahit Yıldız kim, nereli, evli mi, Uzman Çavuş Mücahit Yıldız neden öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mücahit Yıldız kim, nereli, evli mi, Uzman Çavuş Mücahit Yıldız neden öldü?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, yaklaşık 9 aydır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. 35 yaşındaki uzman çavuşun ölüm haberi, ailesini, silah arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldız, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız'ın cenaze törenine Kars Valisi Ziya Polat, Kars İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acı haberin ardından kamuoyu, Mücahit Yıldız'ın kim olduğunu ve neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. İşte Uzman Çavuş Mücahit Yıldız hakkında bilinenler.

MÜCAHİT YILDIZ KİMDİR?

Mücahit Yıldız, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bir jandarma uzman çavuştu. 35 yaşındaki Yıldız, yaklaşık 9 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmasının ardından tedavi görmeye başladı.

UZMAN ÇAVUŞ MÜCAHİT YILDIZ NEDEN ÖLDÜ?

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 aydır tedavi gören Yıldız, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

MÜCAHİT YILDIZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, hayatını kaybettiğinde 35 yaşındaydı.

MÜCAHİT YILDIZ NERELİ?

Mücahit Yıldız'ın memleketine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Uzman çavuş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi.

MÜCAHİT YILDIZ EVLİ Mİ?

Mücahit Yıldız'ın medeni durumuna ve çocuğu olup olmadığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Cenaze töreninde Türk bayrağı, uzman çavuşun annesi Mülkiye Yıldız'a teslim edildi.

MÜCAHİT YILDIZ'IN CENAZE TÖRENİ

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız için Sarıkamış'ta cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Coşkun, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, uzman çavuşun ailesi ve yakınları, kurum amirleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tümgeneral Halil Coşkun, Türk bayrağını uzman çavuşun annesi Mülkiye Yıldız'a teslim etti. Vali Ziya Polat da Yıldız'ın ailesine başsağlığı diledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Hatay'da sağanak can aldı! Dereye düşen 10 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Sağanağın vurduğu ilimizi yasa boğan haber! Daha 10 yaşındaydı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi

Rakiplere cehennem, Galatasaray'a cennet! 21 maçta muhteşem istatistik
Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

Yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Ünlü ismin başını yaktı! Her gün 2 saat odasında...
Eskişehir'de tramvayda 'Çocuğum hasta' diyerek para topladı, zabıtaya yakalandı

"Çocuğum hasta" diyerek dilendi: Üzerinden çıkan para şaşırttı!
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı120

İfadeye gelirken taktığı gözlüğe bakın! İşte güncel fiyatı

Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

İşte o servet! Çuval çuval para kasaya girdi