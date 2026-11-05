Mücahit Yıldız kim, nereli, evli mi, Uzman Çavuş Mücahit Yıldız neden öldü?

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Uzman Çavuş Mücahit Yıldız'ın cenaze törenine Kars Valisi Ziya Polat, Kars İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acı haberin ardından kamuoyu, Mücahit Yıldız'ın kim olduğunu ve neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. İşte Uzman Çavuş Mücahit Yıldız hakkında bilinenler.

MÜCAHİT YILDIZ KİMDİR?

Mücahit Yıldız, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bir jandarma uzman çavuştu. 35 yaşındaki Yıldız, yaklaşık 9 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmasının ardından tedavi görmeye başladı.

UZMAN ÇAVUŞ MÜCAHİT YILDIZ NEDEN ÖLDÜ?

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 aydır tedavi gören Yıldız, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

MÜCAHİT YILDIZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, hayatını kaybettiğinde 35 yaşındaydı.

MÜCAHİT YILDIZ NERELİ?

Mücahit Yıldız'ın memleketine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Uzman çavuş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi.

MÜCAHİT YILDIZ EVLİ Mİ?

Mücahit Yıldız'ın medeni durumuna ve çocuğu olup olmadığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Cenaze töreninde Türk bayrağı, uzman çavuşun annesi Mülkiye Yıldız'a teslim edildi.

MÜCAHİT YILDIZ'IN CENAZE TÖRENİ

Uzman Çavuş Mücahit Yıldız için Sarıkamış'ta cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Coşkun, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, uzman çavuşun ailesi ve yakınları, kurum amirleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tümgeneral Halil Coşkun, Türk bayrağını uzman çavuşun annesi Mülkiye Yıldız'a teslim etti. Vali Ziya Polat da Yıldız'ın ailesine başsağlığı diledi.