MSB ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA: Ailemde şehit var mı? Dedem nerede şehit oldu? MSB şehit bilgisi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından erişime açılan Şehit Bilgi Kapısı, geçmiş savaşlarda şehit olan aile büyüklerine ilişkin tarihî kayıtlara ulaşmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kırım Savaşı gibi dönemlerde şehit düşen askerlerin bilgilerini araştırmak isteyenler, sorgulama işleminin nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, MSB Şehit Tespit Projesi nedir, şehit bilgisi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Ailemde şehit var mı? Dedem nerede şehit oldu? MSB şehit bilgisi sorgulama nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

MSB ŞEHİT TESPİT PROJESİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Şehit Tespit Projesi, askerî arşivlerde bulunan tarihî belgelerin dijital ortama aktarılması ve vatandaşların bu kayıtlarda sorgulama yapabilmesi amacıyla oluşturulan bir veri tabanı projesidir. Proje kapsamında erişime açılan Şehit Bilgi Kapısı, geçmişteki savaş ve muharebelerde şehit olan askerlere ilişkin kayıtların araştırılmasına imkân tanıyor.

Sistem üzerinden 1853-1928 yılları arasında savaş ve muharebelerde şehit olan askerlere ait listelere erişilebiliyor. Aile geçmişini araştıran vatandaşlar, askerî arşivlerde bulunan kayıtlar üzerinden şehit düşen aile büyüklerine ilişkin bilgi arayabiliyor.

Şehit Bilgi Kapısı aracılığıyla Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı ve farklı cephelerde şehit olan askerlere ilişkin kayıtlar incelenebiliyor. Vatandaşlar, ailelerinde şehit bulunan yakınlarının bilgilerine ulaşabilmek için sistemdeki sorgulama ekranını kullanabiliyor.

Proje, askerî arşivlerde yer alan tarihî vesikaların dijitalleştirilmesiyle oluşturulan kayıtların vatandaşların erişimine sunulmasını sağlıyor. Böylece 1853-1928 yılları arasındaki askerî kayıtlarda arama yapılabiliyor.

MSB ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA NEREDEN NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının Şehit Bilgi Kapısı hizmeti üzerinden şehit bilgisi sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, aile büyüklerinin geçmişteki savaş ve muharebelerde şehit olup olmadığına ilişkin kayıtları MSB'nin resmî internet sitesindeki ilgili bölümden araştırabiliyor. Sorgulama işlemi için ekrandaki forma araştırılacak kişiye ait bilgilerin girilmesi gerekiyor.

ŞEHİT BİLGİ KAPISI ÜZERİNDEN SORGULAMA

MSB Şehit Bilgi Kapısı üzerinden sorgulama yapmak isteyen vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Milli Savunma Bakanlığının resmî internet sitesinde yer alan Şehit Bilgi Kapısı bölümüne erişim sağlayın.

Açılan sorgulama ekranındaki ilgili forma araştırmak istediğiniz kişinin bilgilerini girin.

Bilgileri girdikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayın.

Sistemin askerî arşiv kayıtlarında yaptığı aramanın sonucunu inceleyin.

Sorgulama sırasında girilen bilgiler, sistemde yer alan 1853-1928 yıllarını kapsayan askerî kayıtlarla karşılaştırılıyor. Aranan kişiye ait bir şehit kaydının bulunması durumunda ilgili bilgiler ekranda görüntüleniyor.

MSB ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SORGULAMA SONUCUNDA HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENİYOR?

Şehit Bilgi Kapısı üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, arşivlerde kayıt bulunması hâlinde şehide ilişkin çeşitli bilgilere ulaşılabiliyor. Sistem üzerinden görüntülenebilen bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

Şehidin adı

Baba adı

Askerî rütbesi

Memleketi

Zaiyat yeri

Bu bilgiler aracılığıyla vatandaşlar, aile geçmişlerinde yer alan şehit yakınlarına ilişkin tarihî askerî kayıtları inceleyebiliyor. Sorgulama sonuçları, sistemde bulunan arşiv kayıtlarına dayanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞEHİT BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden şehit bilgisi sorgulamak isteyen vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş işleminin ardından Milli Savunma Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşmak için ana sayfadaki arama bölümü kullanılabiliyor.

e-Devlet üzerinden şehit bilgisi sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Ana sayfada bulunan arama bölümüne “MSB Şehit Bilgisi Sorgulama” yazın.

Arama sonuçlarında Milli Savunma Bakanlığının Şehit Bilgi Kapısı hizmetini seçin.

Açılan ekrandaki ilgili alanları doldurarak sorgulama işlemini gerçekleştirin.

Sorgulama sonucunda görüntülenen kayıtları inceleyin.

e-Devlet üzerinden ilgili hizmete erişen vatandaşlar, sistemdeki askerî arşiv kayıtlarında aile büyüklerine ilişkin bilgi arayabiliyor. Sorgulama sonucunda aranan kişiye ait bir kayıt bulunması hâlinde şehidin adı, baba adı, askerî rütbesi, memleketi ve zaiyat yeri gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

Şehit Bilgi Kapısı, 1853-1928 yılları arasındaki askerî kayıtların araştırılmasına imkân tanıyor. Vatandaşlar, MSB'nin resmî internet sitesi veya e-Devlet üzerinden ilgili sorgulama ekranına ulaşarak aile büyüklerine ilişkin tarihî kayıtları inceleyebiliyor.