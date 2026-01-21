MSB KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı? MSB kura sonuçlarına nereden bakılır?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen 1.113 işçi alımı kurası, iş başvurusu yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kura çekimi süreci, noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülerek adayların adil bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. Peki, MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı? MSB kura sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

MSB KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucunda, sınava katılmaya hak kazanan adayların tam isim listesi Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu listeye erişim, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için oldukça önem taşıyor.

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

MSB 1.113 işçi alımı kurası 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. Kura çekimi, Ankara'daki Personel Temin Daire Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların sabırlı olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

Önemli Not: Kura sonuçları açıklandığında, adayların hangi adayların sınava girmeye hak kazandığını net bir şekilde görmesi mümkün olacak. Bu sayede hem adaylar hem de bakanlık süreçleri daha şeffaf bir şekilde yürütecek.

MSB KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçlarına ulaşmak için adayların resmi kaynağı kullanmaları gerekiyor. Sonuçlar, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak:

İnternet Adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr

Adaylar, siteye giriş yaptıktan sonra kura sonuçları bölümünden tam isim listesine kolaylıkla erişebilirler. Ayrıca, sonuçların güvenilir ve resmi kaynaktan alınması, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek açısından kritik öneme sahip.

Kura Sonrası Süreç: Kura ile belirlenen adaylar, MSB tarafından ilan edilecek sınav tarihleri ve sınav merkezleri hakkında bilgilendirilecek. Bu bilgiler de yine aynı resmi site üzerinden paylaşılacak.

MSB KURA SÜRECİ HAKKINDA EK BİLGİLER

Kura Yeri: Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA

Kura Saati: 21 Ocak 2026, Çarşamba, 10:00

Kura Yapacak Kurum: Personel Temin Daire Başkanlığı

Kura Denetimi: Noter huzurunda gerçekleştirilecek

Kura sonucunda belirlenen adayların listesi, sınav ve alım süreci boyunca referans olarak kullanılacak ve MSB tarafından resmi olarak duyurulacak.