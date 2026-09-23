Motorine indirim SON DAKİKA! (YENİ TARİFELER) Bu gece motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Akaryakıt fiyatlarında motorin grubunu ilgilendiren yeni indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, Motorine (mazot) indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek? Detaylar haberimizde.

MOTORİNE (MAZOT) İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatlarında 24 Eylül Perşembe gününden itibaren 5,57 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının mevcut seviyelere göre düşmesi öngörülüyor. Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre fiyat değişikliğinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin nihai kararın 23 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da netleşmesi bekleniyor.

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketliliğinde küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler de takip ediliyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, Ortadoğu'daki enerji tesislerinin vurulması ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları küresel petrol piyasalarındaki belirsizliği artırıyor.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki azalma da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrolün varil fiyatı an itibarıyla 98,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Savaş öncesinde Brent petrol yaklaşık 70 dolar seviyesindeydi.

Motorin grubunda son olarak 19 Eylül'de indirim yapılmıştı. Ekonomim'in haberine göre 19 Eylül'deki indirimin ardından 24 Eylül Perşembe günü için 5,57 TL'lik yeni bir indirim bekleniyor.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 5,57 TL indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor.

23 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 96,20 TL, Ankara'da 97,50 TL ve İzmir'de 97,80 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL

24 Eylül'de beklenen 5,57 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında yeni tarifenin uygulanması bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.