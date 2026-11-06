Morgan Fairchild kimdir? Friends'teki Chandler'ın annesi 76 yaşında OnlyFans'a katıldı

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"Yeni fotoğraflar ve videolar koyuyorum. Hayır, o türden değil!" Amerikalı oyuncu Morgan Fairchild, abonelik platformu OnlyFans'ta hesap açtığını bu sözlerle duyurdu ve açıklamayı 5 Kasım 2026'da TMZ'ye yaptığında 76 yaşındaydı.

Fairchild'ın adı 1980'lerde Flamingo Road ve Falcon Crest dizileriyle duyuldu. Friends'te Chandler Bing'in annesi Nora Tyler Bing'i de o oynadı.

MORGAN FAIRCHILD ONLYFANS'TA NE PAYLAŞACAK?

Morgan Fairchild, OnlyFans'ta yetişkin içerik paylaşmayacağını söyledi. Hesabına yeni fotoğraf ve videolar koyacak; anlattığına göre bunların çoğunda şakalaşacak, aklından geçenleri konuşacak, bilime olan ilgisini ve onu hep güldüren kız kardeşini de takipçilerine gösterecek.

Arkadaşları onu cesaretlendirmiş. Platformda hesabı olan birkaç tanıdığının ardından Fairchild da bu işe Creators Inc. şirketiyle birlikte girdi ve profilindeki tanıtım yazısında insanlarla bağ kurmanın yeni yollarını bulmaktan çok keyif aldığını yazdı. Uzun yıllardır arkadaşı olan oyuncu Donna Mills da temmuzda OnlyFans'a katılmıştı.

MORGAN FAIRCHILD KİMDİR?

Morgan Fairchild, 1970'lerden bu yana dizi ve filmlerde oynayan Amerikalı bir oyuncu ve gerçek adı Patsy Ann McClenny. 1967'de Bonnie and Clyde filminde Faye Dunaway'in dublörlüğünü yaptı ama adı jenerikte yer almadı. 1973-1977 arasında gündüz kuşağı dizisi Search for Tomorrow'da Jennifer Pace'i oynadı.

Flamingo Road'daki Constance Weldon Carlyle rolüyle 1982'de Altın Küre'ye aday gösterildi. Murphy Brown'daki konuk oyunculuğu 1990'da ona Emmy adaylığı getirdi, 2017'de de Days of Our Lives ile Gündüz Emmy'lerinde aday oldu. Yıllarca AIDS farkındalığı ve çevre için çalışan oyuncu, Amerikan oyuncular sendikası SAG'ın yönetim kurulunda da üç yıl görev yaptı.

MORGAN FAIRCHILD KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1950'de doğan Morgan Fairchild 76 yaşında.

MORGAN FAIRCHILD NERELİ?

Morgan Fairchild, Teksas'ın Dallas şehrinde doğdu. Annesi Martha Jane Hartt lisede İngilizce öğretmeniydi, babasının adı Edward Milton McClenny. Kız kardeşi Cathryn Hartt da oyuncu.

MORGAN FAIRCHILD HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Morgan Fairchild, doğduğu şehrin adını taşıyan Dallas dizisinde 1978'de tek bölümlüğüne Jenna Wade oldu. 1980-1982 arasında Flamingo Road'un 38 bölümünde Constance Weldon Carlyle'ı, 1985-1986'da Falcon Crest'in 29 bölümünde Jordan Roberts'ı oynadı.

Friends'te 1995-2001 arasında beş bölümde Chandler Bing'in annesi Nora Tyler Bing'i canlandırdı. The Bold and the Beautiful'daki Dottie Bright rolüne 2009'dan sonra 2026'da yeniden döndü. Sinemada The Seduction (1982) ve Pee-wee's Big Adventure (1985) filmlerinde oynadı.

MORGAN FAIRCHILD EVLİ Mİ?

Morgan Fairchild 1967'de Jack Calmes ile evlendi, çift 1973'te boşandı. 1987'de Mark Seiler ile birlikte olmaya başladı ve bu ilişki uzun yıllar sürdü.