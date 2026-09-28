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Montella istifa etti mi, Vincenzo Montella istifa edecek mi, Montella mili takımı bıraktı mı?

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Montella istifa etti mi, Vincenzo Montella istifa edecek mi, Montella mili takımı bıraktı mı?
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine dair iddialar futbol gündemini hareketlendirdi. Son dönemde ortaya atılan ayrılık söylentileri, ay-yıldızlı ekibi yakından takip eden futbolseverleri endişelendirdi. Peki, Montella istifa etti mi, milli takımı bıraktı mı? İşte İtalyan teknik adamın geleceğine dair merak edilen tüm detaylar…

Milli takımın başındaki Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği, son günlerde en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada hızla yayılan istifa iddiaları, İtalyan hocanın ay-yıldızlılarla yolunun ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. "Montella istifa edecek mi?" ve "Montella milli takımı bıraktı mı?" sorularının yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İLK YARIDA 3 FARKLI GERİ DÜŞÜLDÜ

Bursa'da oynanan mücadelede A Milli Takım, ilk 45 dakikayı İtalya karşısında 3 farklı geride tamamladı. Taraftarının önünde kötü bir görüntü veren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında beklenen performansı ortaya koyamadı. Skor tabelası, tribünlerdeki taraftarların sabrını zorladı.

TRİBÜNLERDEN MONTELLA İSTİFA SESLERİ

İlk yarıda yaşanan olumsuz tablonun ardından tribünlerden Montella'ya yönelik istifa tezahüratları yükseldi. Taraftarlar, takımın sahadaki oyunundan duydukları rahatsızlığı teknik direktöre yönelik tepkileriyle ortaya koydu. Stattaki bu görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ?

Vincenzo Montella'nın istifa ettiğine ya da milli takımla yollarını ayırdığına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İtalyan teknik adam, görevinin başında bulunmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

GÖZLER MAÇ SONU AÇIKLAMALARINDA

Karşılaşmanın ardından Montella'nın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. İtalyan çalıştırıcının tribünlerden gelen tepkilere nasıl yanıt vereceği ve geleceğine dair bir mesaj verip vermeyeceği, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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