Türk futbolunda yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir gelişme gündeme geldi. Uzun yıllar İngiliz devi Liverpool’da forma giyen ve kulüp tarihine geçen performanslara imza atan Mohamed Salah için Fenerbahçe iddiası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Mohamed Salah Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Mohamed Salah ile anlaştı mı? Detaylar...

MOHAMED SALAH FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İngiltere futbolunda uzun yıllar üst düzey performans sergileyen Mohamed Salah’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ederken, gündeme gelen Fenerbahçe iddiası dikkatleri Türkiye’ye çevirdi.

Sarı-lacivertli camiada başkanlık seçim süreci yaklaşırken, adayların güçlü transfer projeleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu süreçte Mohamed Salah isminin ön plana çıkması, hem taraftarlar hem de Avrupa basını açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ortaya atılan bilgilere göre Fenerbahçe cephesi, yıldız futbolcunun mali şartlarını öğrenmek amacıyla ilk teması gerçekleştirdi. Yıllık yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde maaş beklentisi olduğu belirtilen Salah için kapsamlı bir finans planı hazırlandığı ifade edildi.

Kulislere yansıyan bilgilerde, tarafların 1+1 yıllık sözleşme modeli üzerinde prensipte uzlaştığı öne sürülüyor. Başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yönetimin transfer sürecini resmiyete dökebileceği konuşuluyor.

Özellikle Fenerbahçe’de yönetim yapılanmasının netleşmesinin ardından transfer operasyonunun hız kazanabileceği belirtilirken, iş dünyasının önemli isimlerinden Hakan Safi’nin bu süreçte aktif rol oynadığı iddialar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE MOHAMED SALAH İLE ANLAŞTI MI?

Spor kamuoyunda en çok merak edilen soruların başında Fenerbahçe’nin Mohamed Salah ile resmi anlaşmaya varıp varmadığı geliyor. Şu ana kadar kulüpten veya oyuncu cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ortaya çıkan iddialarda, tarafların prensip anlaşmasına ulaştığı ve maaş ile sözleşme detaylarında önemli ölçüde ortak noktada buluştuğu ileri sürülüyor. Özellikle başkanlık seçiminin ardından sürecin netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin bu transferde en büyük kozunun, yıldız futbolcuya takımın merkez oyuncusu rolünü sunması ve büyük bir proje vaat etmesi olduğu belirtiliyor. Ayrıca Süper Lig’in son yıllarda dünya yıldızları açısından yeniden cazip bir lig haline gelmesi de transfer ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan Mohamed Salah’ın kariyer planlamasında Avrupa’da kalma düşüncesinin etkili olduğu, Türkiye seçeneğinin ise ciddi şekilde değerlendirildiği iddialar arasında bulunuyor.

LIVERPOOL EFSANESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

2017 yılında İngiliz devi Liverpool’a transfer olan Mohamed Salah, kısa süre içerisinde kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri haline geldi. İngiltere kariyerinde attığı goller, kırdığı rekorlar ve kazandığı kupalarla adından söz ettiren yıldız oyuncu, taraftarların unutulmaz isimleri arasına girdi.

Liverpool formasıyla toplam 441 karşılaşmada görev alan Salah, 257 gol ve 122 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Hücum hattındaki üretkenliğiyle Avrupa futbolunun en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösterilen deneyimli oyuncu, bu sezon ise 40 maçta 12 gol ve 9 asist katkısı sağladı.

Premier Lig’de dört kez gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu; Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok önemli başarı elde etti. Ayrıca İngiltere’de kazanılan lig kupalarında da takımın önemli parçalarından biri oldu.