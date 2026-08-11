Mohamed Salah aslen nereli? Salah'ın kökeni ne?

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. TAKA Gazetesi’nin haberine göre Salah’ın atalarının Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı öne sürüldü. İddiayı araştıran Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Galip Yücel, Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış ve “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’ya dayandığını ileri sürdü.

MOHAMED SALAH ASLEN NERELİ?

Muhammed Salah Hamid Mahrus Gali ya da bilinen adıyla Mohamed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır’ın Basyun kentindeki Necric'te dünyaya geldi. Mısırlı profesyonel futbolcu olan Salah, sağ kanat pozisyonunda oynuyor ve uluslararası düzeyde Mısır Milli Takımı'nı temsil ediyor.

Salah’ın kökenlerine ilişkin gündeme gelen iddiaya göre ise yıldız futbolcunun ailesinin geçmişi Mısır ile sınırlı kalmıyor. Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Galip Yücel’in araştırmasına göre Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış ve “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’ya dayandığı ileri sürülüyor.

Yücel’in araştırmasında, Salah’ın ailesinin bir kolunun geçmişte Mısır’a yerleştiği, ailenin köklerinin ise Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Kondu ve Ekşiali bölgesine uzandığı belirtiliyor.

SALAH'IN KÖKENİ NE?

Mohamed Salah’ın kökenine ilişkin dikkat çeken iddia, ailesinin geçmişinin Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı yönünde.

İddiayı araştıran Ali Galip Yücel, Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış Ali Paşa’ya dayandığını ileri sürdü. “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’nın soyundan gelen aile kollarından birinin geçmişte Mısır’a yerleştiği iddia edildi.

Araştırmaya göre Salah’ın ailesinin kökleri Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Kondu ve Ekşiali bölgesine uzanıyor. Bu kapsamda Salah’ın Mısır’da yaşayan ailesinin, geçmişte bölgeden Mısır’a giden Ekşioğulları ailesinin bir koluyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

EKŞİOĞULLARI FARKLI BÖLGELERE YAYILDI

Yücel’in araştırmasında Ekşioğulları ailesinin farklı kollarının Trabzon ve çevresinin yanı sıra Rize, Ordu ve Mısır’a kadar yayıldığı ifade ediliyor.

Araştırmada ortaya konulan bilgiler, Mohamed Salah’ın ailesinin Mısır’a uzanan kolunun da Ekşioğulları ailesiyle bağlantılı olduğu iddiasını beraberinde getiriyor.

Salah’ın kökenine ilişkin iddianın temelinde de bu aile bağlantısı bulunuyor. Buna göre yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşayan ve “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’nın soyundan gelen aile kollarından biri Mısır’a yerleşti. Salah’ın ailesinin de bu kolla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DA BÖLGEYE İLİŞKİN KAYITLAR VAR

Dernekpazarı ve Ekşiali bölgesi ile Ekşioğlu ailesi arasındaki tarihsel bağlara ilişkin akademik çalışmalarda da kayıtlar bulunuyor.

İSAM'da yer alan bir çalışmada, Ekşioğlu Hacı Süleyman Yücel’in Dernekpazarı ilçesinin Kondu köyü Ekşiali mahallesinde doğduğu ve ailesinin bölgedeki geçmişine ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtiliyor.

Bu kayıtlar, araştırmada bahsedilen Ekşioğlu ailesinin Dernekpazarı ve Ekşiali bölgesiyle olan geçmişine ilişkin bilgiler arasında yer alıyor.

Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin gündeme gelen iddia ise söz konusu aile geçmişinin Mısır’a uzanan koluyla bağlantı kurulmasına dayanıyor. Araştırmaya göre Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce yaşayan Ali Paşa’ya uzandığı ve ailenin bir kolunun geçmişte Mısır’a yerleştiği öne sürülüyor.