Mizgin Ertekin kimdir? Mizgin Ertekin kaç yaşında, neden öldü?

Mizgin Ertekin kimdir? Mizgin Ertekin kaç yaşında, neden öldü?
Güncelleme:
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mizgin Ertekin, Polatlı'daki kız öğrenci yurdunda düşerek ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mizgin Ertekin kimdir? Mizgin Ertekin kaç yaşında, neden öldü? Mizgin Ertekin'in şüpheli ölümüne dair detaylar...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim görenMizgin Ertekin'in hayatı, 22 Kasım akşamı Polatlı'daki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan trajik olayla son buldu. Peki, Mizgin Ertekin kimdir? Mizgin Ertekin kaç yaşında, neden öldü? Detaylar...

MİZGİN ERTEKİN KİMDİR?

Mizgin Ertekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı, 19 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi. Ailesi İstanbul'da yaşıyordu ve eğitimi için Ankara'ya gelmişti. Ertekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünde ikinci sınıf öğrencisiydi.

MİZGİN ERTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Mizgin Ertekin, olayı sırasında 19 yaşındaydı. Bazı kaynaklarda 20 yaşında olduğu bilgisi de geçse de çoğu güvenilir kaynak 19 yaş olarak bildiriyor.

MİZGİN ERTEKİN NERELİ?

Mizgin Ertekin'in memleketi Hakkari, daha özel olarak Yüksekova ilçesidir. Ailesi ise İstanbul'da yaşamaktadır ve cenazenin de İstanbul'a gönderileceği bildirilmiştir.

Mizgin Ertekin kimdir? Mizgin Ertekin kaç yaşında, neden öldü?

MİZGİN ERTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Olayın detayları ve şu ana kadar bilinenler şöyle:

Olay, 22 Kasım 2025 akşamı, Ankara Polatlı'daki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Ertekin, yurdun dördüncü katındaki pencereden düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Diğer yurtta kalan öğrenciler olayı fark edip hemen ihbarda bulundu; polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi.

İlk müdahalesi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından durumu ağır olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen Mizgin Ertekin kurtarılamadı.

Ölüm sebebi olarak "düşme" bildiriliyor; ancak düşmenin kaza mı, yoksa başka bir neden mi olduğu henüz netleşmedi.

Polis olayla ilgili "şüpheli ölüm" olarak soruşturma başlattı.

Olay yerindeki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri inceleniyor.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu devreye girecek.

MİZGİN ERTEKİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bu soru, toplumsal ve hukuki olarak en çok merak edilen konulardan biri.

Polis, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiriyor.

Düşmenin nasıl gerçekleştiği (kaza mı, intihar mı, kötü niyetli bir eylem mi) henüz kesinleşmedi.

Soruşturma kapsamında kamera kayıtları ve yurt içi tanık ifadeleri inceleniyor.

Adli işlemler (otopsi ve forensik inceleme) devam ediyor.

Sonuç olarak, "öldürüldü mü?" sorusuna henüz resmi makamlar net bir yanıt vermiş değil; soruşturma sürmekte ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dilara Yıldız
